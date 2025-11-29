六龜山茶勇闖國際 高市農業局勇奪「2025 100MVP經理人」大獎

▲高雄市政府農業局姚志旺局長與方啟峰主任秘書(右5)以「六龜山茶產業發展與行銷」專案，榮獲《2025年第18屆100MVP經理人》大獎，右4為農業局農村發展科長胡志銘。

高雄農業局以山茶產業發展專案奪下《2025年第18屆100MVP經理人》大獎 六龜山茶行銷經營績效榮獲全國肯定

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府農業局姚志旺局長與方啟峰主任秘書以「六龜山茶產業發展與行銷」專案，榮獲《2025年第18屆100MVP經理人》大獎，頒獎典禮（114）年11月28日在台北遠東香格里拉飯店盛大舉行，農業局突破傳統公部門運作模式，將「敏捷管理」導入農村再生與產業升級，使六龜原生山茶從八八風災後的重建、走向品牌化，再一路踏上國際競賽舞台，成功翻轉地方產業命運，成為最受矚目的公部門典範專案之一，本次典禮亦邀集產官學界代表共同出席，見證高雄市在農業治理與產業創新上的嶄新突破，展現公部門以系統化管理推動地方產業升級的能量。

本次獲獎專案以六龜山茶產業發展為主軸，將山茶產業從原料、製茶、品牌行銷到跨界合作全部納入輔導架構，透過敏捷專案管理跨域協作，使六龜山茶的產業脈絡更加清晰、執行更有效率，農業局也協助在地茶農、茶廠與社區以快速迭代方式優化製茶技術、包裝美學與市場策略，使山茶品質與能見度逐年提升；在長期推動下，六龜新發社區從災後重建逐步走向產業振興，從租地2.5公頃自行學習製茶，到成立小農直賣所、打造六龜山茶故事館與山茶銀行，再到推動有機友善耕作、連續辦理山茶評鑑與封茶儀式，並成為全國農村再生案例中備受矚目的亮點。

▲山茶飄香全世界！高雄農業局以六龜專案抱回 100MVP 大獎。

高雄六龜山茶不僅在國內市場知名度提升外於國際舞台更屢獲佳績，包括2023年比利時ITI評鑑8星、2024日本綠茶大賽雙金賞、2024法國AVPA世界茶葉大賽銅獎與特別獎、2025法國AVPA金獎與最佳風味獎，以及2025年橙茶獲得ITI最高3星。此外，六龜新發社區更與知名烘焙坊及香氛品牌跨界合作，將山茶香氣帶往巴黎、日本等國際時尚展，展現山茶多元的文化與商業價值。

新發社區發展協會理事長湯嘉富表示：「農業局長期輔導社區，從栽培到製茶、將山茶帶到國際舞台，過程中透過不斷的與茶農溝通理念及製程，也讓茶農更願意合作、一起把山茶做得更好，這不只是社區的成果，也是高雄山茶共同的成就。」

農業局長姚志旺表示，本局同仁長期輔導六龜原生山茶獲得《100MVP經理人》殊榮，是對公部門創新治理的肯定，未來將持續整合產、官、學資源，以敏捷管理模式協助地方產業定位，並持續推動在地產業，使地方品牌在瞬息萬變的市場中保持彈性與競爭力；下一步，農業局將以山茶產業發展與行銷作為示範案例，帶動更多農村產業建立自有品牌，並朝向打造「宜居宜業宜遊的農村莊園經濟」的願景邁進。（圖╱高雄農業局提供）