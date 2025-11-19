六龜最美旅遊片 沈文程鏡頭下山林、文化全曝光

▲沈文程走進六龜！帶你踏上最療癒的山城旅程。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為展現高雄六龜獨特的自然山水與人文魅力，交通部觀光署茂林國家風景區管理處（以下簡稱茂管處）策劃的「足留龜鄉－療癒系山城」系列活動，邀請金曲、金鐘雙料肯定的沈文程擔任觀光大使，拍攝三支主題短影音。首拍旅遊篇以串聯多個六龜重要景點為主，從山水景緻、文化空間到人文記憶，構築出一條充滿故事的旅程。

第一站來到綠意盎然的新威森林公園，沈文程以輕快舞步，帶領觀眾感受山林的靜謐與壯闊，樹影搖曳、鳥鳴迴盪，彷彿時間在此放慢腳步。接著來到檨仔腳文化共享空間與荖濃文化工作室，感受在地文化扎根的溫度與社群活力。在地合力一磚一瓦砌起的空間裡，不只是展覽場域，更像一座記憶的容器，承載著族群共生的故事與創意。

太和堂藥房與南方金鑽－十八羅漢山遊憩區則讓旅途在移動之間多了幾分純樸生活氣息與地方自然色彩。古色古香的藥房與蜿蜒山路邊的新興服務區，不僅是旅人歇腳的據點，更是連結土地與人的節點。

多多鳥濕地學校更透過生態導覽與環境教育，揭開六龜自然生態的多樣化樣貌，從濕地生物到水文變化，讓人看見人與自然共存的智慧與韌性。

旅程中也停留於原六龜里池田屋這座歷史建築。沈文程在木櫺前輕快舞步勾勒出時光的痕跡，也喚起許多人對地方歷史的共鳴。影片尾聲，鏡頭轉向寶來花賞溫泉公園與六龜大佛，蒸騰的足湯熱氣與莊嚴佛像交錯成一幅靜謐畫面，讓觀眾在自然與信仰之間沉澱心情。最後來到藏青谷渡假莊園以及新威大橋的紫蝶造型大橋，為整段旅程畫下柔和又富詩意的句點。

茂管處鄭代理處長偉宏表示，六龜不僅擁有壯麗的自然景觀，更蘊含多元族群文化與生活脈動。這支旅遊篇影片希望觀眾不只是「看風景」，更能透過沈文程的視角，體驗「與土地相遇」的感動。也期待藉此吸引更多旅人走進山城，用雙眼、雙腳與心，感受六龜這片土地深層而溫柔的力量。

「足留龜鄉－療癒系山城」系列影片，將分別以旅遊、美食、MV回憶三大主題呈現六龜的獨特魅力，並於茂管處官方粉絲專頁「Fun心遊茂林」陸續上線。

更多茂管處旅遊活動資訊，可至茂管處官網 或追蹤茂管處 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林(茂林國家風景區)」獲得最新活動資訊！（圖╱茂管處提供）