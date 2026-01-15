六龜梅花季本週綻放 桃源寶山櫻花季1月底浪漫登場

〔記者王榮祥／高雄報導〕白色浪漫冬季限定的高雄六龜梅花季，1/17~1/18(本週六、日)在六龜區三叉工坊與周邊舉行，桃源寶山櫻花季1/24先由櫻花市集起跑暖身，1月底浪漫登場。

2026六龜梅花季本週末登場，集結梅下茶席、在地市集、音樂演出、手作體驗、親子同遊亮點等豐富活動，邀賞梅控們來六龜走逛

高雄市六龜觀光休閒協會指出，活動地點在三叉工坊，因場地空間限制，提醒大家不要開車來、搭接駁車最方便，可將車輛停放在寶來第一停車場或檨仔腳文化共享空間對面停車場，詳細資訊可詢問六龜觀光休閒協會。

廣告 廣告

每年冬天人氣超高的寶山櫻花季，目前花開約1成，2026櫻花1/24會由櫻花市集(到2/22)率先起跑，預計1/31推出櫻花季滿開儀式，當天將迎來櫻花最滿開時刻，邀請大家一同前來，詳情可至桃源區公所官網。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中市國小師遭控不當管教又回任！疑報復學生忘寫名字 將95分改0分

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

屏東、嘉義縣也跟進！全國營養午餐政策一次看 僅新北、嘉義市未免費

獨家》核三廠長交接揭「再運轉」期程 2年內提安檢報告申請重啟

