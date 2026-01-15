六龜梅花盛開迎冬日 「梅開盛景・樂動山城」週末登場

「梅開盛景・樂動山城」將於本週末登場。（朱窈慧翻攝）





配合花季到來，「2026六龜觀光藝文季」系列活動之一的「梅開盛景・樂動山城」，將於本週六、日（1月17日至18日）在三叉工坊登場，結合賞梅、茶席、市集與藝文展演，高雄市政府觀光局邀請民眾走進六龜，展開一趟悠閒的冬日小旅行。





觀光局指出，活動期間民眾可沿著梅園步道漫步，近距離欣賞盛開的梅花景致，並在梅樹下設置的「梅下茶席」品嘗在地山茶，感受山城慢活氛圍。現場同步規劃「竹林市集」，集結六龜在地農產、美食與特色伴手禮，另有手作DIY體驗、音樂演出及親子互動活動，並設置孩童氣墊遊樂設施，讓親子與各年齡層遊客都能輕鬆參與。

廣告 廣告





為深化賞梅體驗，六龜區公所表示，活動兩日也安排梅花生態導覽，由專人帶領民眾認識六龜的自然環境與生態特色，讓賞花之旅兼具知性與休閒。生態導覽與DIY體驗皆採現場報名方式，提供遊客依自身行程彈性參與，自在享受週末山城時光。





六龜區公所強調希望透過「梅開盛景・樂動山城」的輕鬆活動設計，引導民眾走入山城，以散步、喝茶、聽音樂的方式，重新感受六龜慢生活的魅力，也為新的一年留下美好開端。公所也建議，賞梅後可順遊鄰近的寶來溫泉區或不老溫泉區，在冬日微涼氣候中泡湯放鬆，為旅程畫下療癒句點。





配合活動，六龜觀光休閒協會特別規劃接駁服務，民眾搭乘接駁車僅需100元，即可兌換100元市集消費券，前50名搭乘者還可獲得限量「梅花便當」乙份。區公所也推薦遊客深入走訪寶來大街，品嚐梅子等在地特色料理，完整體驗六龜冬季山城的魅力。

（熱門點閱：快訊／今年第1號颱風「洛鞍」生成 最新路徑曝光）