六龜美食大揭密 沈文程走訪百年老店到文青咖啡館

▲沈文程帶路！走進六龜山城，品味一口接一口的在地生活故事。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為推廣六龜山城的獨特飲食文化，交通部觀光署茂林國家風景區管理處推出「足留龜鄉—療癒系山城」系列影片，邀請「雙金歌王」沈文程擔任觀光大使，以三支主題短片帶旅人重新認識六龜的魅力。「旅遊篇」推出後反應熱烈，最新上架的「美食篇」則以在地風味為主角，串起一段有味道的山城故事。

影片從百年太和堂藥房開場，以古法漢方點心—草仔粿與烏梅湯，喚起六龜人記憶中的樸實滋味。鏡頭沿著台27甲線移動，來到風景壯麗的十八羅漢山遊憩區，一碗沁涼「十八冰」成為旅人山城之旅的小確幸。六龜老街上的「龜心商行滴咖啡」則以濃郁咖啡香和文青氛圍，提供遊客放慢腳步的山林時光。

接續造訪深受遊客喜愛的儷園餐廳，鮮美山產料理展現六龜的山林饋贈；興旺烘焙則以六龜山茶和在地農產入味，讓烘焙香氣成為旅途中最療癒的驚喜。影片也走進百年清甘食品行，記錄傳統漢餅的職人身影；來到溫泉大街的寶來風味餐館，展現山城野味的深度與底蘊。

旅程最後在荖濃文化工作室、檨仔腳文化共享空間與欣園製茶收束，透過文化導覽、手作體驗及回甘茶香，讓六龜的風土故事被看見、被聽見，也被品嘗進心裡。

茂管處代理處長鄭偉宏表示，六龜美食融合山林物產與多元文化，是慢旅的最佳詮釋；藉由沈文程的真摯呈現，期盼旅人走入山城、用味蕾認識六龜，更感受這座城市的厚度與溫度。

「足留龜鄉－療癒系山城」三大主題影片將於茂管處官方粉絲專頁「Fun心遊茂林」陸續公開，更多活動資訊亦可上粉絲專頁查詢。（圖╱茂管處提供）