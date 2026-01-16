六龜行政中心啟用成山城新地標 陳其邁：兼顧防災、行政與文化發展

高雄市六龜區行政中心16日正式落成啟用，並同步為年度「六龜賞梅活動」揭開序幕。市長陳其邁出席典禮表示，行政中心整建工程總經費約3億7千萬元，其中市府自籌3億元、中央補助7千萬元，新建空間不僅提供完善的行政服務，更以高規格防災設計為核心，災害發生時可作為居民安全收容場所，同時規劃音樂教室與禮堂，支持在地合唱團與學校音樂發展，讓行政中心成為凝聚地方文化與情感的重要據點。

↑圖說：陳其邁出席六龜區行政中心落成典禮，說明行政中心以高標準規格設計，除作為洽公場所，在災害發生時也可提供居民安全收容空間。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁指出，市府持續推動六龜關鍵建設，包含區公所整建工程順利完成、國道十號延伸新威大橋正式動工，以及高133線道路獲行政院核定經費，逐步改善山城交通與生活條件。配合春節旅遊熱潮，六龜觀光藝術季也同步啟動，邀請全國民眾走進六龜，感受自然山城與人文藝術交織的魅力。

他也回顧任內多次因救災前來六龜，關心颱風豪雨期間的疏散與安置作業，強調六龜雖地處偏遠，但市府從未忽視地方需求。此次工程除區公所外，也一併改善戶政事務所與周邊環境，打造兼具行政服務、防災收容與社區機能的公共空間。典禮後，陳其邁參訪新落成的辦公廳舍與畫展，並與清潔隊員合影致意，為基層夥伴加油打氣。

↑圖說：陳其邁參觀口足畫家楊恩典老師《豐收》畫展（圖片來源：高雄市政府提供）

六龜區公所表示，每到冬季梅花盛開，六龜作為全台最南端的賞梅勝地，總吸引大量遊客造訪，帶動農特產品與觀光發展。今年觀光藝文季內容豐富，邀請「六龜的女兒」、金曲歌手邱淑蟬返鄉獻唱，並由象徵地方生命力的尼布恩合唱團同台演出；活動期間也同步舉辦國際口足畫家楊恩典《豐收》畫展、115年六龜農民曆發表會，以及「六龜之心」山城特產與山城光影攝影比賽頒獎典禮，透過藝術與文化交流，展現六龜獨有的山城生活風景。

區公所進一步指出，行政中心啟用為地方公共建設寫下嶄新里程碑，工程品質優異，榮獲「第25屆公共工程金質獎」佳作肯定。未來將以行政中心為核心，串聯公共服務、觀光推廣與地方創生能量，持續放大「梅開盛景」品牌效益，為六龜注入更穩定且長遠的發展動能。

