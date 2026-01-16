高雄市六龜區行政中心昨（十六）日舉行落成典禮，並同步為「六龜賞梅活動」揭開序幕。市長陳其邁致詞時表示，整建工程總經費約三億七千萬元，三億元由市府編列，七千萬元由中央爭取補助，未來新行政中心除作為平時洽公場所，也以高標準防災規格設計，可在災害發生時提供居民安全收容空間，同時規劃音樂教室與禮堂，支持六龜優秀合唱團與學校音樂發展，凝聚在地文化與情感。（見圖）

陳其邁說明三項重大建設進度，包括六龜區公所整建完成、國道十號延伸新威大橋工程動工及高133線道路獲行政院核定經費；此外，配合春節期間活動，六龜觀光藝術季正式起跑，邀請全國民眾走進六龜，感受山城之美。

陳其邁回顧任內多次因救災來到六龜，關心風災疏散作業，強調六龜雖地處偏遠，但市府從未忽略地方需求，除區公所外，這次戶政事務所與周邊環境也一併改善，打造兼具行政服務、防災收容與社區功能的優質公共空間；隨後陳其邁參訪新落成的辦公廳舍與畫展，並與清潔隊員合影留念、互相加油打氣，氣氛融洽。

六龜區公所表示，每逢冬季梅花盛開，六龜作為全台最南端賞梅勝地，總能吸引大批遊客前來踏青，有效帶動在地農特產品銷售與發展；今年觀光藝文季活動內容豐富多元，特別邀請「六龜的女兒」金曲歌手邱淑蟬返鄉獻唱，並結合象徵地方生命力的尼布恩合唱團演出；活動期間同步舉辦國際口足畫家楊恩典老師《豐收》畫展、一一五年六龜農民曆發表會，以及「六龜之心」山城特產與山城光影攝影比賽頒獎典禮，透過藝術與文化交流，展現六龜獨具特色的山城生活風景。

六龜區公所強調，行政中心啟用為地方公共建設寫下嶄新里程碑，施工品質優異，榮獲「第二十五屆公共工程金質獎」佳作肯定，藉由行政中心啟用，將串聯公共服務、觀光推廣與地方創生能量，將「梅開盛景」品牌魅力轉化為具體的經濟效益。