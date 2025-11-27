六龜「燿興」、「新發社區」勇奪法國 AVPA 世界茶葉大賽大獎
【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄六龜原生山茶再度在國際發光！高雄市政府農業局多年輔導的六龜山茶品牌，今年於法國 AVPA「世界茶葉大賽」傳回捷報，「燿興原生山茶咖啡工坊」以白茶奪下金獎，「六龜山茶故事館」則以橙茶獲最佳風味獎，展現六龜原生山茶在國際市場的獨特魅力。
▲苗栗雪見高山茶製茶師張立欣(左1)帶領AVPA評審主席Carine Baudry(左2）與技術評審Florian Aumaire(右2)南下六龜實地訪查，於「燿興原生山茶咖啡工坊」合影。
AVPA 評審主席 Carine Baudry 與技術評審 Florian Aumaire 亦於 11 月 14 日在「2025 台灣國際茶業博覽會」親自頒獎，象徵高雄山茶品質獲得世界級肯定。
今年南港茶展的頒獎典禮吸引國內外茶界專家及產官學齊聚，讓六龜原生山茶的稀有性與風味價值受到更多關注。兩位評審指出，六龜原生山茶具備「全球稀少、風味獨特」的市場優勢，未來在精品茶領域具有高度發展潛力。
為深入了解六龜山茶產地文化，評審團於 11 月 19 日南下六龜實地訪查。由多屆 AVPA 金獎製茶師、苗栗雪見高山茶師張立欣陪同，深入山林觀察原生山茶喬木。評審親見茶樹生長於陡坡山林、採摘極為不易，更加理解茶葉獨到風味的形成條件。
其後，一行人前往「燿興原生山茶咖啡工坊」品嘗在地午餐，感受茶農與山林共存的生活場景。下午於「六龜山茶故事館」舉行專業品茶交流會，邀集 12 家在地茶農與茶廠共同展演自家茶品。評審逐一品茗，從香氣、韻味到呈現方式給予專業建議，並分享國際市場趨勢，讓六龜茶農獲得難得的國際級回饋，也大幅提升六龜山茶在世界茶界的能見度。
▲兩位評審在「六龜山茶故事館」與在地茶農、茶廠進行品茶交流，並就香氣、韻味與呈現方式提出建議，也分享了目前國際茶品市場的風味偏好與趨勢，讓在地茶農獲得難得的國際級專業回饋，也深化六龜山茶在世界茶界的曝光度。
新發社區發展協會理事長湯嘉富表示，在市府農業局、農村水保署及茶改場等單位的支持下，六龜原生山茶於技術、工藝到市場推廣均穩步成長，並透過國際競賽成功展現高雄山茶的品牌實力。
農業局長姚志旺指出，高雄原生山茶因生長於高山林地、採摘困難，產量稀少且極具珍貴性；此次於 AVPA 大賽脫穎而出，代表六龜山茶的風土條件與製茶專業已獲國際肯定。未來市府將持續整合產官學資源，推動品牌化、提升製茶技術，加速產業精緻化與永續發展，讓「高雄山茶」成為兼具文化深度與國際競爭力的新興茶業典範。（圖╱高市府農業局提供）
