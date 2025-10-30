六龜「野趣東高雄」11/8登場 展現地方風土特色

記者古可絜／綜合報導

「野趣東高雄：六龜音樂×市集」將於11月8日在六龜新開紀念公園登場，以「聆聽土地的邀請」為核心概念，特別邀請日本九州熊本地區的特色店家參與，藉由跨越國界的市集展現地方風土特色。同時邀請滅火器、鄭宜農等金曲獎重量級卡司輪番開唱，邀民走進東高雄感受秋季山林與音樂交織的療癒魅力。

「野趣東高雄」活動現場除音樂市集，並邀請在地職人「哈娜谷原生野山茶工坊」、「清甘堂百年製餅體驗」與「姥姥傳統工藝坊」，帶領民眾體驗茶、餅、編織三大DIY課程，親手感受山茶沖泡的節奏、傳統糕餅的香氣與手作編織的溫度，讓民眾在體驗中認識原鄉特色與生活智慧。

「臺日風土文創市集」邀集超過40攤特色品牌，巧妙融合東高雄山林風土與日本文化精髓，地方特色包含莓果園、清甘堂、桃源漓咖啡、伊藍和阿布斯的農場、RUOKA洛咖啡、果乾與山茶及東高雄豐富多元的美濃藍染、陶藝、木工等手作創意，表現東高雄的自然底蘊與人文魅力。

參與此次市集的職人店家，也是日本九州地區的一時之選，包括熊本縣知名阿蘇區sanno_pottery咖啡、福岡縣浮羽市Pass it on熱門點心、THREE TREE等品牌。

「野趣東高雄」系列活動亦同步推出旗山、美濃、六龜、甲仙、茂林等地秘境小旅行，以「地景×人文」為核心，精心規劃5大主題，共有11條精選遊程，民眾可從山林到老街、從部落到茶園，體驗六龜百年茶香、客家藍染、紅龜粿及木工技藝等手作DIY活動，深入體驗東高雄9區獨有深厚歷史底蘊、獨特自然景觀與多元文化脈絡。

「野趣東高雄：六龜音樂×市集」將於11月8日在六龜新開紀念公園登場。（高雄市觀光局提供）

「臺日風土文創市集」邀集超過40攤特色品牌。（高雄市觀光局提供）

秘境小旅行以「地景×人文」為核心，精心規劃五大主題，共有11條精選遊程。（高雄市觀光局提供）

「秘境小旅行」民眾可體驗六龜百年茶香、客家藍染、紅龜粿及木工技藝等手作DIY活動。（高雄市觀光局提供）

