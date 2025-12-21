共享冬日節慶盛會 台中9米主燈「聚．光」點燈 聖誕野餐日熱鬧揭幕

台中好聖誕9米主燈「聚．光」今21日晚間點亮市民廣場夜空。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025台中好聖誕－讓愛走動」系列活動今（21）日起至24日於台中市西區市民廣場溫馨登場，首部曲「聖誕野餐日」今日下午1時至晚間6時45分溫馨揭幕。活動結合舞台表演、親子互動、耶誕市集與燈飾裝置，從白天一路延續到夜晚，打造全齡共享的冬日節慶盛會。台中市政府民政局長吳世瑋表示，邀請市民鋪上野餐墊、放慢腳步，在音樂、舞蹈與詩歌陪伴下，共度溫暖動人的聖誕時光。

廣告 廣告

平安夜當晚號召全台最多1,088位聖誕老人，帶領大家齊唱耶誕詩歌，為台中送上滿滿祝福。（圖/資料照片）

吳局長指出，「聖誕野餐日」特別邀請多組風格各異的表演團體接力演出，包括節奏明快、張力十足的敲打擊樂團 Triplex Percussion，帶來震撼人心的律動饗宴；溫馨感人的聖誕舞蹈與獻詩，傳遞節慶祝福；以及輕快悠揚的聖誕爵士樂，營造悠閒愉悅的野餐氛圍，使徒之音聖誕樂團也將以合唱形式獻上動人樂章，讓草地化身為流動的音樂舞台。

聖誕野餐日結合親子手作體驗，打造全齡共享的節慶盛會。（圖/資料照片）

除精彩演出外，吳局長指出，活動現場也規劃親子草地遊戲、氣墊樂園與親子手作體驗，並設置聖誕平安祝福站，邀請親子家庭一同參與，在互動與歡笑中感受聖誕節溫暖人心的美好。

吳局長說明，今晚活動一大亮點，9米高夢幻主燈「聚．光｜Gather the Light」也將首度點燈亮相。主燈以柔霧紫色溫暖光影搭配幾何堆疊結構，展現現代藝術風格，點亮市民廣場夜空；現場同步設置腳踏車發電互動裝置，民眾踩踏即可即時發電，隨節奏提升主燈亮度並播放祝福音樂，讓大小朋友在參與中感受城市節慶的樂趣。

12月21日至24日期間，市民廣場兩側（公益路側及中興街側）將設置近百攤耶誕市集。（圖/資料照片）

民政局進一步表示，民眾只要參與聖誕平安祝福體驗、親子手作活動，或於活動期間在耶誕市集任一攤位消費（不限金額），即可集得「好聖誕章」，集滿3枚可至服務台兌換摸彩券1張，最晚須於12月24日晚間6時前投入摸彩箱，平安夜當晚將抽出 iPhone 17幸運得主，得獎者須本人在場並出示中獎存根聯及身分證完成領獎，若唱名未到場則視同放棄。

敲打擊樂團今21日將帶來震撼人心的律動饗宴。（圖/資料照片）

民政局補充，12月24日平安夜晚間6時30分至8時活動將迎來最高潮，除邀請熾焰全方位藝能團隊、典躍舞團、黑門音樂等帶來熱力演出，配合「台中Hi8 全城開趴」活動，壓軸更號召1,088位聖誕老人齊聚市民廣場，帶領民眾合唱耶誕詩歌，並前往鄰近百貨商場與社區報佳音，透過歌聲與祝福，將溫暖傳遞到城市每個角落。