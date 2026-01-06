共享有理？男子2度偷車載貨後駛回原地依竊盜罪起訴 法官這理由判無罪

男子2度開走他人車子載貨後駛回原地，彰化地院法官判他無罪。(資料照，記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣鄭男兩度未經車主同意，駕駛停在路邊的貨車用來載運廢鐵和電動車，事後均將車輛駛回原處停放，引發車主不滿提告。檢察官以竊盜罪起訴，但彰化地方法院審理後，認定鄭男僅有暫時使用意圖，無永久佔有犯意，判決無罪。

判決書指出，鄭男於去年6月11日徒手開走洪男停放在路邊的小貨車，用來載運自家廢鐵前往販賣，13日又載運電力不足之微型電動車，被害人於13日下午發現車輛不見報警處理。警方調閱監視器畫面，循線鎖定鄭男2度開走，但鄭男表示，車輛均駛回原處。

檢方起訴認定，鄭男駕駛時間不短、距離甚遠，已非暫時使用，而是「使用竊盜」範疇。檢察官強調，鄭男不僅竊車、還消耗車內汽油，構成完整竊盜罪嫌。

鄭男辯稱，「我只是為了載自己家裡的東西才開車，只是單純使用，開完我還有放回去。我也沒有偷汽油，那台車快沒油了，我還有幫他加油。」鄭男強調，2次使用，他都放回原處，自己無將車輛據為己有之意圖，僅暫時借用代步。

審理的法官認為，鄭男雖使用貨車，但事後主動歸還，且歸還地點為原處，非因報案壓力而為，且鄭男歸還時車主尚未知情。鄭男僅依車輛經濟用途短暫使用後歸還，無排除原所有人支配或據為己有意圖。

關於汽油消耗，法院指出，駕駛汽油車必然消耗燃料，此乃引擎運作原理。「使用竊盜」目的為暫時代步，與直接竊取汽油不同。被害人證述及贓物單僅證明報案及尋獲事實，無法證明鄭男有不法所有意圖，法院諭知無罪。

