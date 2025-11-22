共享機車好處多問題也多！收費制待整合 永續經營成一大考驗
共享機車近年在台灣快速竄起，外界普遍認為是短程通勤最佳利器，但有不少民眾抱怨共享機車安全帽發臭、車況不佳、密度太低或收費機制不一，降低使用意願，使業者永續經營成為一大考驗。學者認為，營運管理上，各業者行之有年不斷優化，但收費機制則需整合。
許多使用共享機車民眾認為優點在於隨租隨還，比如出遊、通勤時不必候車、看時刻表，比大眾運輸更有彈性，對於需要長期使用的無車族，買1輛機車至少得花費4、5萬元，使用共享機車能節省購車、保養和稅金等開銷。
但共享機車也有不少問題，租借者最常反映安全帽臭氣沖天，也有人抱怨車況不佳、各家收費不同，甚至覺得車輛密度低，只有都市區域才找得到車輛。另外，共享機車採「隨借隨停」模式，容易造成特定路段，或停車格被長期占用，且違規亂象多，諸多怨言也讓民眾使用意願降低。
全台共享機車主要業者包括WeMo、GoShare與iRent。業者們認為常見挑戰，包括車輛多半是短程使用，導致車輛、配件損耗快，必須頻繁投入檢修，營運成本與人力調度壓力高；交通違規或事故發生後，責任認定、保險理賠流程，往往牽涉多方，常常是一大考驗。
逢甲大學運輸與物流學系助理教授黃彥斐說，營運管理上，各家業者行之有年不斷優化，像是共用安全帽疑慮，有推出香氛、拋棄式帽套；占用車位、違規停放則透過租借停車場、強制在合法停車格拍照歸還來應對，服務品質有逐年符合大眾需求。
至於共享機車保險制度，黃彥斐則建議可參照YouBike，收費機制則需要整合，提高民眾使用誘因，共享機車才能永續經營。
看更多 CTWANT 文章
整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億
日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況
台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心
其他人也在看
業者退場 殭屍車占路成隱患
機車是南台灣不少民眾主要代步工具，共享機車成新選項，Gokube共享機車於民國108年插旗高雄，主打「隨借隨還」一度很受歡迎，但今年4月退場，經拍賣後仍有約600輛棄置街頭，最終高市府動用20萬元保證金，花1個月完成清理。全台目前超過3.3萬輛共享機車，地方政府如何防患殭屍車之亂重演，引起關注。中時新聞網 ・ 1 天前
共享機車業者退場「殭屍車棄置街頭」 高雄花1個月清理
共享機車在台灣蓬勃發展，全台目前超過3.3萬輛共享機車，但業者退場問題也隨之浮現。Gokube共享機車今年4月退出高雄市場後，約600輛車輛棄置街頭成為「殭屍車」，高市府最終動用20萬元保證金，花費一個月時間完成清理。各地方政府如何防範殭屍車亂象重演，引起社會關注。中天新聞網 ・ 17 小時前
共享機車業者退場 殭屍車棄置街頭引議
Gokube因採用微型電動二輪車規格，年滿16歲、無須駕照即可租用，一度在學生族群掀起風潮，但不敵疫情影響與同業競爭，今年4月停業，旗下逾千輛車雖經業者自行拍賣，仍約有近半數棄置路邊成廢鐵，破壞環境。高雄市交通局說，Gokube4月20日申請廢止營業許可後，即要求該公司5月...CTWANT ・ 1 天前
飛機左引擎捲「飄來塑膠袋」 華航：第一時間關發動機、無飛安疑慮
昨（21）天傍晚接近5點，桃園機場有民眾目擊一架華航班機的左側引擎捲入異物，引發飛安疑慮。華航證實航機在後推地面作業時，忽然飄來塑膠袋，並捲入發動機，第一時間檢測完後已順利啟程，沒有飛安問題。引擎捲塑台視新聞網 ・ 1 天前
隨租隨還好處多 收費制待整合
共享機車近年在台灣快速竄起，外界普遍認為是短程通勤最佳利器，但有不少民眾抱怨共享機車安全帽發臭、車況不佳、密度太低或收費機制不一，降低使用意願，使業者永續經營成為一大考驗。學者認為，營運管理上，各業者行之有年不斷優化，但收費機制則需整合。中時新聞網 ・ 1 天前
宜蘭轎車違規"占車道買早餐" 後方整路回堵 民眾氣投訴
地方中心／黃富溢 宜蘭報導周五（22）早上7點多，正值上班尖峰時段，宜蘭有轎車違規停在路中央，占據約2/3車道，讓副駕乘客下車買早餐，後方車輛按喇叭示意，反遭回嗆，造成後方整排車輛回堵大塞車，只剩機車勉強通過，整整占了四、五分鐘後才離開，引發後方駕駛不滿投訴。行車紀錄器拍下，前方一輛白色自小客車，打著雙黃燈停在路中央，占據2/3車道，隨後往前挪到雙白線旁，讓後方整排汽車回堵、動彈不得，只剩機車能勉強鑽過。這時副駕乘客還悠哉下車買早餐，就這樣霸占了四、五分鐘才離開，彷彿把街道當自己家，誇張行徑，讓後方駕駛氣得投訴。聲源:投訴人(變音)：「下車買早餐，然後是有示意按他的喇叭，就是後面已經滿嚴重的塞車，因為上班時間嘛，那車主還下車就是罵人啊，說買個早餐停車怎樣什麼的，是有一點啦(嚇到)就是有一點恐懼的感覺這樣子，我有點害怕這樣」。附近民眾：「這裡雙白線有車停在那邊買東西，車全部都兩排，所以有車違停 ，擋在那邊才會過不去」。附近民眾：「等好幾台車才能出去，(為什麼)紅綠燈很多，車子它也不讓你啦」。白車駕駛違規停車，造成大塞車。（圖／民視新聞）白車駕駛違規停車，造成大塞車！事發就在宜蘭中山路五段過宜蘭橋往北方向，周五早上7點多當時正值上班時間，車流量大，轉彎直行車輛全卡在一起，加上雙白線怕違規被檢舉，民眾不敢亂超車，結果被這台違停轎車害到動不了。警方獲報後到場已經不見了。宜蘭分局新生所所長 黃柏瑋：「本分局確有接獲110報案，惟派員趕赴現場未發現違規車輛，續責由轄區派出所於重點時段加強巡邏、取締違規」。宜蘭轎車違規「占２／３車道。（圖／民視新聞）違規占用車道，依道交條例，可處600到1200元罰鍰，一時圖方便隨意停車。造成整條路大塞車，不僅害了別人，還可能吃上罰則。原文出處：宜蘭轎車違規「占２／３車道」買早餐 引後方整路回堵民眾氣投訴 更多民視新聞報導血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防民視影音 ・ 1 天前
嚴重排擠一般停車位！共享機車亂象多 六都投放數已逐年減少
台北市自民國105年推動共享機車，透過「一車多人使用」概念，減少私有運具，為六都最早引進的城市，同屬生活圈的新北市，5年後才進駐共享機車，但因腹地廣大，投放數已超車台北市。目前雙北高達2.5萬輛，是其他四都的3.3倍。但共享機車普及，在都會區卻嚴重排擠一般機車停車...CTWANT ・ 1 天前
普發1萬變9千！ 她曝ATM領錢「1慘況」：取消交易也沒用
日前一名女網友在Threads發文分享，她到ATM領取普發現金1萬元後，當下清點了2次，確認是10張千元鈔， 之後原PO取出其中1張後，拿出剩下的9張準備存回ATM。沒想到，機台回收鈔票後，顯示的金額卻只有8000元，嚇得她立刻按下取消交易拿回鈔票，結果機台退回的也只有8張千元鈔，...CTWANT ・ 17 小時前
北市老字號銀樓賣LV仿品手鐲被抓包 業者遭起訴
台北市大同區一間老字號銀樓，涉嫌出售刻有LV圖樣的仿冒金手環，LV品牌在台灣代理人派人到場蒐證，送驗提告。對此業者解釋，是因應客人要求才會進貨，並非刻意賣假貨。不過根據規定，持有或陳列仿冒品就已經觸法...華視 ・ 15 小時前
趁熱喝才爽？醫：等於「慢性自殺」！3步驟降低食道癌風險
冬天一到，很多人最愛來杯熱飲或熱湯，還會說：「我就喜歡趁熱喝，熱到冒煙才夠味！」但是專科醫生提醒，65°C的熱度，其實會一口一口慢慢燒掉你的食道黏膜，甚至可能誘發癌症，根本就是在慢性自殺！醫生也提供3個步驟，可以有效降低食道癌的風險。鏡報 ・ 1 天前
大砍赴日航班至明年3月 中國國航：無飛機可安排
大砍赴日航班至明年3月 中國國航：無飛機可安排EBC東森新聞 ・ 1 天前
普發1萬變9千！苦主曝ATM領錢「1慘況」 取消交易也沒用
普發現金1萬元正式上路，但一名網友透露，自己日前去ATM領取，確定領出1萬元之後，準備將9000元存回去，沒想到機台卻顯示只有8000元，讓她當場看傻，立即取消交易，但機台也只吐出8張千鈔，事後銀行回覆「無溢款」，她只好認了，文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 18 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 3 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前