共享機車插旗西螺！西螺大橋、北港朝天宮一線通

雲林縣政府積極導入共享電動機車，今年服務範圍新增西螺鎮，滿足民眾多元移動需求。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為滿足在地民眾與外來遊客的多元移動需求，同時推動綠色交通建立低碳智慧城市，近年積極導入GoShare共享電動機車及Moovo公共自行車，縣府3日表示今年共享電動機車服務範圍新增西螺鎮，加上先前已設置的北港、虎尾等5鄉鎮，方便民眾騎機車從西螺大橋到北港朝天宮一路暢通。

雲林縣共享電動機車上路邁入第5年，是六都以外率先導入共享電動機車的縣市，只要下載 GoShare APP，使用手機就能輕鬆隨借隨還，不僅方便縣民通勤與短程移動，更是外來遊客暢遊雲林的最佳代步交通工具，至去年縣內已投入140輛共享電動機車，範圍包括斗六、斗南、虎尾、土庫、北港5鄉鎮，今年再增加西螺鎮。

縣環保局長張喬維表示，今年在西螺鎮提供10輛共享電動機車，前6分鐘起跳價30元，之後每一分鐘3元，即日起加碼贈送25元騎乘金，只要在APP輸入「西螺有GOSHARE」即可享有優惠，限量2000組，方便民眾暢遊西螺延平老街、西螺大橋、福興宮太平媽等景點，以及隨時品嘗各種在地美食。

張喬維說，至目前為止，雲林縣的共享電動機車累計騎乘里程已近180萬公里，減少約15萬公斤碳排放量。西螺納入服務範圍後，民眾可騎乘共享電動機車，從西螺大橋一路暢遊至北港朝天宮，進一步串聯綠色運輸與地方觀光，升級在地交通服務與活化文化觀光產業，打造全新型態的低碳環保生活圈。

環保局指出，共享電動機車具備跨鄉鎮移動的高度機動性，使用熱區集中於火車站、商業區、學校周邊及觀光景點，包括斗六火車站、雲林科技大學、虎尾科技大學、虎尾糖廠、雲林故事館、縣立斗南田徑場、土庫順天宮、北港朝天宮等，可滿足雲林縣民與外來旅客的多元移動需求。

