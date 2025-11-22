共享機車業者退場 殭屍車棄置街頭引議
機車是南台灣不少民眾主要代步工具，共享機車成新選項，Gokube共享機車於民國108年插旗高雄，主打「隨借隨還」一度很受歡迎，但今年4月退場，經拍賣後仍有約600輛棄置街頭，最終高市府動用20萬元保證金，花1個月完成清理。全台目前超過3.3萬輛共享機車，地方政府如何防患殭屍車之亂重演，引起關注。
Gokube因採用微型電動二輪車規格，年滿16歲、無須駕照即可租用，一度在學生族群掀起風潮，但不敵疫情影響與同業競爭，今年4月停業，旗下逾千輛車雖經業者自行拍賣，仍約有近半數棄置路邊成廢鐵，破壞環境。
高雄市交通局說，Gokube4月20日申請廢止營業許可後，即要求該公司5月30日前清理運具、回復原狀，但仍有600輛未在期限內清理，因此依《高雄市共享運具發展管理自治條例》以業者的20萬元保證金委託廠商將車輛回收、移置、保管及拍賣，7月已完成清除。
iRent共享機車109年初進駐桃園，今年7月退場，1000輛共享機車，桃園市交通局說，iRent都已收回，無占用停車格或棄置路邊。
雙北共享機車高達2.5萬輛，猶如機車大軍壓境，一旦退場恐有殭屍車隱患。新北市交通局說，市府規範業者須繳納60萬元保證金，並要求退場後30日內完成車輛調離、不可占用路邊停車格，如未配合勍沒入保證金，代處理廢棄車輛。
北市交通局則說，共享機車退場屆期未清除，仍占用服務區或道路，將通報警局交通大隊依法移置，業者須繳納移置費及保管費，如未依限繳納，可從保證金扣抵。
台中市府則要求業者35日內收回共享機車、移除相關設施及場地復原，屆期未清理復原者，交通局得移置、保管及拍賣，避免殭屍車亂象。
