共享機車業者退場「殭屍車棄置街頭」 高雄花1個月清理

共享機車在台灣蓬勃發展，全台目前超過3.3萬輛共享機車，但業者退場問題也隨之浮現。Gokube共享機車今年4月退出高雄市場後，約600輛車輛棄置街頭成為「殭屍車」，高市府最終動用20萬元保證金，花費一個月時間完成清理。各地方政府如何防範殭屍車亂象重演，引起社會關注。

全台目前超過3.3萬輛共享機車。（圖為新竹市政府於2024年推動共享機車試辦計畫／新竹市政府提供）

Gokube共享機車於民國108年進入高雄市場，主打「隨借隨還」服務，因採用微型電動二輪車規格，年滿16歲無須駕照即可租用，曾在學生族群中掀起使用風潮。然而，該公司不敵疫情影響與同業競爭，今年4月宣布停業。雖然旗下逾千輛車輛經業者自行拍賣，但仍有近半數車輛被棄置路邊，形同廢鐵，造成環境問題。

根據《中國時報》報導，高雄市交通局表示，Gokube於4月20日申請廢止營業許可後，市府立即要求該公司在5月30日前清理所有運具並回復原狀。然而期限過後仍有600輛車輛未被清理，市府依《高雄市共享運具發展管理自治條例》動用業者的20萬元保證金，委託廠商將車輛回收、移置、保管及拍賣，並於7月完成全部清除工作。

類似的退場情況也發生在其他縣市。iRent共享機車於109年初進駐桃園，今年7月退場，共有1000輛共享機車。桃園市交通局指出，iRent已將所有車輛收回，未出現占用停車格或棄置路邊的情況。

雙北地區的共享機車數量更是驚人，高達2.5萬輛，一旦業者退場，殭屍車問題的隱患不容忽視。新北市交通局說明，市府已規範業者須繳納60萬元保證金，並要求退場後30日內完成車輛調離，不得占用路邊停車格，如未配合將沒入保證金，並代為處理廢棄車輛。

台北市交通局則表示，若共享機車業者退場後未在期限內清除車輛，仍占用服務區或道路，將通報警局交通大隊依法移置，業者須繳納移置費及保管費，如未依限繳納，可從保證金中扣抵相關費用。

台中市政府也採取預防措施，要求業者在退場後35日內收回共享機車、移除相關設施及場地復原，若屆期未清理復原，交通局有權移置、保管及拍賣相關車輛，以避免殭屍車亂象發生。

