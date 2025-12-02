共享機車「頭套」是不是戴頭上！？官方認證：一堆人搞錯

不過最近有民眾示範正確用法，發現原來網帽應該「套在安全帽外」。（示意圖／Pexels）





不少民眾使用共享機車時，為了衛生會使用車廂內附的白色網帽，多數人習慣把網帽像浴帽一樣套在頭上，再戴上安全帽。不過最近有民眾示範正確用法，發現原來網帽應該「套在安全帽外」，而不是戴在頭上，消息一出讓大批共享機車族驚呆，官方也出面證實。

民眾撐開熟悉的白色網帽，但並未往頭上套，而是直接罩住整頂安全帽，再將帽子戴上。這種方式不僅更衛生，也能完整隔絕頭部與安全帽的接觸面。影片曝光後，不少人瞬間恍然大悟，直呼原來自己多年來都用錯方式。

共享機車業者的小編甚至在影片底下留言表示「賓果」，證實這確實是官方認可的正確戴法，更掀起網友熱烈討論。不少人笑稱原來蠢的不是網帽，而是自己搞錯用法。

