共享汽機車春節不打烊 新北交通局稽查安全守護出行

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

春節連假將至，民眾返鄉與走春需求增加，新北市共享運具在假期期間服務不打烊。新北交通局副局長朱建全於今（4）日率隊實地稽查，嚴格要求業者落實車輛保養、系統穩定及保險保障，確保市民在春節出遊時能享有安全無虞的行車環境。目前全市共投入13093輛共享機車與4343輛共享汽車，提供北北桃生活圈充足的移動選擇。

朱建全表示，包含YouBike及共享汽、機車在內，春節期間皆正常服務。根據往年數據，連假使用率會較平時增加10%至15%，為應對使用高峰，交通局強制要求各業者在春節前完成全面整備。檢查項目包含「5油3水」、燈號、煞車來令片、胎紋與胎壓，並同步加強車輛清潔，務必讓民眾租借到車況良好且安全無虞的運具。

交通局同時要求業者於連假期間安排人員留守，提供24小時線上客服，確保租借遇到問題時能即時獲得協助。此外，也將持續進行年節稽查，督促業者強化租借系統穩定度與資安防護，保障使用者個人資料及支付安全。交通局表示，將透過事前嚴謹把關與後續持續監督，確保這項移動服務能在春節期間發揮最大效能。

交通局呼籲民眾使用公共運輸及共享運具時務必遵守交通規則，維持良好使用秩序並減少私人車輛使用，攜手打造便利、安全且低碳的春節假期。更多春節連假相關資訊，請至新北市交通局官網查詢，市府將持續優化交通環境，守護每一位市民平安出行。

照片來源：新北市政府交通局提供

