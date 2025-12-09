共享租車駛進停車場突暴衝！柵欄、繳費機全撞壞 恐須賠償20萬

台北市松山區一處地下停車場7日發生共享汽車失控暴衝意外。翻攝爆料公社臉書



北市一名王姓駕駛日前開著一輛共享租車，沒想到駛進松山區某地下停車場時，車輛不明原因暴衝，撞上停車場柵欄，分隔島上的設備及繳費機也遭撞毀，所幸周圍並無其他民眾及車輛，王姓駕駛也毫髮無傷，初估後續恐將賠償停車場20萬元。

事發在7日下午4時多，王姓駕駛開著一輛白色共享租車，欲停進台北市松山區某私立高中的地下停車場還車時，不明原因失控暴衝，直接撞上停車場進出口柵欄、分隔島設備及繳費機，甚至因為車輛撞擊力道過大，車身一度側傾近90度，驚險場面讓目擊民眾都嚇壞，所幸駕駛奇蹟似毫髮無傷，也未波及其他民眾。

據了解，32歲的王姓駕駛疑似一時恍神才會失控，已前往派出所開立證明書，將與停車場協調後續賠償事宜。根據初步評估，事故造成停車場多項設備全毀，損失金額可能至少達20萬元。停車場管理員指出，由於車牌辨識器與進出設備遭撞毀，停車場暫時停止對外開放，臨時來停車的民眾因此無法進入。

警方表示，詳細事故原因仍待進一步調查釐清，由於暫時未發現其他刑責因素，將持續追蹤後續賠償與設備修復情況。停車場管理方則承諾，會依檢修結果協助處理，並評估未來改善措施，避免類似意外再次發生。

