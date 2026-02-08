共享美國優先價值觀 川普力讚宏都拉斯總統

美國總統川普(Donald Trump)7日在海湖俱樂部(Mar-a-Lago)和宏都拉斯總統阿斯夫拉(Nasry Asfura)會談後，讚揚這位他在選戰期間表態支持的宏都拉斯領袖。

保守派企業家阿斯夫拉曾擔任宏都拉斯首都德古西加巴(Tegucigalpa)市長。他在川普的支持下，贏得去年11月的總統大選，並在上週宣誓就職。

川普在自家的「真實社群」(Truth Social)發文說，「我和我的朋友、宏都拉斯總統阿斯夫拉(Nasry "Tito" Asfura)舉行了一場非常重要的會談」。「我一給他強力支持，他就贏得了選舉！蒂托(Tito)和我在美國優先價值觀(America First Values)上有很多共識。我們在安全方面有著密切的合作關係」。

川普表示，雙方談論了兩國之間的投資與貿易議題。

阿斯夫拉8日將和媒體談論這場會談。

宏都拉斯總統府則貼出兩位領導人微笑並豎起姆指的照片。

阿斯夫拉已在12日和美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)會面，兩國在這之後宣布了一項自由貿易協議計畫。

阿斯夫拉在去年11月的總統大選以些微差距勝出。川普在選前聲援阿斯夫拉，揚言如果他的「朋友」落敗，將削減對宏都拉斯的援助。

在大力主張打擊犯罪與貪腐的智利、玻利維亞、秘魯和阿根廷保守派候選人取代了左派勢力後，阿斯夫拉的勝選也使川普在拉丁美洲再添一名盟友。

川普持續施壓美國視為「後院」的國家，要求他們在與華盛頓或北京之間保持密切關係做出選擇。

在宏都拉斯前總統卡斯楚(Xiomara Castro)2023年與台灣斷交、轉與中國建交之後，阿斯夫拉已表示，他正在考慮恢復與台灣的外交關係。(編輯：陳文蔚)