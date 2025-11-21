共享與獨立的空間平衡美學──設計團隊詮釋姐妹的北歐午後生活

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 築青室內裝修有限公司

小編帶你看好宅

室內坪數30坪的預售屋，是屋主姊妹未來的新家。築青室內裝修有限公司以共享與獨立的平衡為核心理念，在客變階段根據需求將原始三房改為兩房。並藉由柔灰與木質鋪陳空間，揉捻現代與北歐語彙，巧以弧形修飾銜接，讓空間設計與生活無縫接軌。



入門玄關以沈穩的灰色地坪破題，營造出靜謐而簡約的迎賓氛圍。櫃體選用沖孔板材質，巧妙遮掩鞋履，同時保留良好的通風性。櫃體中段以鏤空設計延伸為置物平台，方便屋主返家時暫放隨身物品。側邊配置鏡面，便於出門前整理儀容。玄關盡頭以柔和弧線與電視牆相接，形塑流暢的視覺導引與自然動線。電視主牆以沈穩灰色鋪陳，搭配水磨石檯面的懸浮電視櫃，在簡約中透出一絲童趣，於細節間展現優雅與實用的平衡。餐廚空間選擇拆除原始隔牆，改以開放式設計呈現，寬敞的中島作為操作檯面的延伸，擴大使用面積的同時，也為一家人營造一個聚會用餐的舒適環境。而中島的淺灰色檯面與木腳設計，與電視櫃元素呼應，整體空間美學更升級。



主臥室入口以屏風隔牆界定出柔性的轉折，為臥室營造一道視覺與心理上的緩衝層，既提升私密性，也形塑專屬的入眠儀式感。色彩規劃延續公領域的米灰色系，在燈帶的照映下，展現豐富迷人的層次。床尾收納櫃以玻璃門片作為遮擋，通透材質延展空間視覺深度，同時有效防塵，兼具實用與美感。



小編的最愛

多功能空間設於沙發後方，半高矮牆巧妙劃分區域界線，繫起場域間的互動性。通透無阻的空間感，讓窗外日光恣意灑入，整個空間浸潤在北歐住宅的明亮與療癒中。後方收納櫃則以虛實交錯的層板設計搭配鐵件點綴，在收納功能之外，亦展現層次與節奏之美，成為視覺上的展示端景。

