共享飲料愛加溫／獨家！才看完9m88主演電影《女孩》 章廣辰被問「超友誼發展」反應曝光

章廣辰戴上要價280萬名錶出席時尚活動。

《舊金山美容院》男星章廣辰昨（30日）爆出和9m88的戀情，當天他出席為名錶站台，也首度做出回應，並且大讚9m88的才華。

章廣辰和9m88口徑一致，透露「我們就是認識很久的好朋友。」他前幾日才去看了9m88主演的電影《女孩》，也大讚她在電影裡表現得很不錯，至於未來是否有機會進一步發展，章廣辰笑而不答，留下想像空間。

章廣辰首度回應和9m88的緋聞。

為慶祝品牌邁入150週年，瑞士高級製錶品牌愛彼(Audemars Piguet)於全球多地舉辦了盛大的慶祝派對。台北站於昨以《Royal Oak Offshore Sunset Party》隆重登場，邀請腕錶愛好者與新朋友一同踏上通往布拉蘇絲的旅程，深入體驗品牌核心價值與非凡魅力，共襄盛舉。

派對現場，三組極具才華與特色的人氣創作歌手，包括派偉俊、Karencici與爵士樂團「爵犬」以獨創的旋律發聲開啟熱鬧歡樂的時刻，現場愛彼(Audemars Piguet)還匯聚了國內外眾多秉持相同價值觀的藝術創作者，包括愛彼品牌好友蕭敬騰、韓星李洙赫、高爾宣、林哲熹、章廣辰、彭千祐等。他們皆在各自的專業領域要求自我突破界限，與愛彼攜手從過去汲取靈感，一起展望未來。

