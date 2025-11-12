共伴強降雨灌蘇澳.冬山 今宜蘭縣停班課

宜蘭縣 / 綜合報導

鳳凰颱風最快今(12)日傍晚登陸，昨(11)日加上東北季風影響，共伴效應導致宜蘭降下超大豪雨，當地蘇澳、冬山淹水嚴重，今日全縣再停班課一天，代理縣長也透露停班原因。

昨晚宜蘭是最晚公布停班課的縣市，縣府解釋，考量到縣民上班上課通勤問題，決議整個宜蘭縣，今日停班停課一天；特 別是在蘇澳，因為災情嚴重，當地鎮公所人員表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，避難民眾都很驚恐無助，加上夜晚雨勢持續，甚至很多人分不清，臉上是雨、是汗，還是眼淚，幸好經過當地里長、警消、軍方人員連夜協助救援，受困民眾才得以脫困 。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「我們考量到整個宜蘭，是整個共同的生活圈，不管是上班上學，溪南溪北其實都交往非常地密切，所以基於這樣的情形下，基於溪南大淹水，所以我們通盤考量最後的決定，今天停班停課。」

