共伴效應再啟動！雨一路下到這天「降雨熱區」曝光 低溫剩1字頭

生活中心／黃依婷報導

冷暖氣流在北台灣至東北部外海交會，共伴效應再度啟動。（圖／翻攝自氣象報馬仔）

今（13）日熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼；臺灣桃園以北地區有雨，並有局部大雨，其中基隆北海岸、大臺北山區有局部豪雨發生的機率。對此，氣象粉專也指出，加上東北季風再度增強，冷暖氣流在北台灣至東北部外海交會，共伴效應再度啟動。

氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，本週三晚起至週五清晨，受到熱帶性低氣壓位於台灣東側海面影響，加上東北季風再度增強，冷暖氣流在北台灣至東北部外海交會，共伴效應再度啟動。

「氣象報馬仔」表示，目前輻合帶仍卡在桃園以北、大臺北、基宜地區水氣相當旺盛，又將會是主要降雨熱區，局部地區可能出現大雨或豪雨等級降雨，仍有強降雨之訊號，外出時務必記得攜帶雨具並注意保暖。

「氣象報馬仔」提到，由於冷空氣南下，北部及東北部這兩天將是濕冷的天氣型態，白天高溫約18到20度，體感上偏冷，提醒上述地區的朋友，其它地區早晚氣溫偏涼。

