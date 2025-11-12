共伴效應加地形影響！宜蘭豪雨灌逾千毫米 僅次梅姬颱風

受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳測站時雨量達到130.5毫米，創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年梅姬颱風，日雨量更來到648.5毫米，寫下該測站11月歷史新高。

由氣象署的降雨紀錄看來，宜蘭呈現一片恐怖紫爆。（圖／氣象署）

宜蘭南澳10日至11日上午10時累積雨量已達1062毫米，突破千毫米大關。氣象署指出，宜蘭下豪雨主因是共伴效應。當颱風外圍環流帶來的東南風與北方東北風交匯時，暖濕空氣與冷空氣輻合，加上蘇澳山區地形因素，導致此次降雨量特別顯著。

廣告 廣告

原先預估會下在大台北及宜花地區，但實際位置較難預測，此次較大雨勢卻落在宜蘭地區，而大台北、花蓮也都有明顯雨勢。

共伴效應挾帶豪雨，造成蘇澳大淹水。（圖／中天新聞）

氣象署預報員黃恩鴻表示，隨著鳳凰颱風減弱並逐漸往東移動，共伴效應隨之北抬，宜蘭降雨已逐漸趨緩。不過目前花東時雨量仍有20毫米以上，預估晚間颱風出海後，降雨就會更為減緩。

氣象署指出，北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意防範。

延伸閱讀

中職/不是去樂天！ 平石洋介成台鋼雄鷹客座教練

綠控新竹棒球場未驗收就開挖 楊寶楨駁：統包商才是拖工元凶

中職/陳傑憲出書！開始改用新簽名 「醫生說簽太多了」