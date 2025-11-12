共伴效應加地形影響！宜蘭豪雨灌逾千毫米 僅次梅姬颱風
受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳測站時雨量達到130.5毫米，創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年梅姬颱風，日雨量更來到648.5毫米，寫下該測站11月歷史新高。
宜蘭南澳10日至11日上午10時累積雨量已達1062毫米，突破千毫米大關。氣象署指出，宜蘭下豪雨主因是共伴效應。當颱風外圍環流帶來的東南風與北方東北風交匯時，暖濕空氣與冷空氣輻合，加上蘇澳山區地形因素，導致此次降雨量特別顯著。
原先預估會下在大台北及宜花地區，但實際位置較難預測，此次較大雨勢卻落在宜蘭地區，而大台北、花蓮也都有明顯雨勢。
氣象署預報員黃恩鴻表示，隨著鳳凰颱風減弱並逐漸往東移動，共伴效應隨之北抬，宜蘭降雨已逐漸趨緩。不過目前花東時雨量仍有20毫米以上，預估晚間颱風出海後，降雨就會更為減緩。
氣象署指出，北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意防範。
蘇澳鎮豪雨成災 民眾屋內家具傾倒毀損 (圖)
受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間豪雨成災，低窪地區淹水高度超過1公尺。12日上午淹水逐漸退去，民眾屋內家具傾倒毀損，滿地泥濘。中央社 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳昨日雨量僅次梅姬颱風 648.5毫米創歷史次高
鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，為北部、東半部帶來明顯雨勢，據氣象署統計，宜蘭蘇澳站昨日累積雨量648.5毫米、時雨量130.5毫米，均創下該站歷史第2高紀錄，僅次於2010年的「梅姬」颱風。中時新聞網 ・ 1 天前
648.5毫米創蘇澳測站11月單日最高 時雨量僅次梅姬
鳳凰颱風外圍環流及東北季風引發共伴效應，加上地形因素影響，宜蘭蘇澳昨天（11日）降豪雨釀災。中央氣象署表示，蘇澳11日雨量648.5毫米創該測站11月紀錄；時雨量130.5毫米僅次於梅姬颱風，是歷史第2高紀錄。氣象署統計，蘇澳測站昨天日雨量648.5毫米，創下該測站11月歷史紀錄；時雨量130.5毫自由時報 ・ 1 天前
蘇澳中原路「房屋1樓淹滅頂」 住戶奔2樓逃命
昨(11)日晚間，鳳凰颱風還沒登陸，卻因為它的暴風半徑廣，加上東北季風共伴效應影響，已經為宜蘭地區帶來顯著雨量。在蘇澳鎮中原路一帶，擋不住無情豪雨，不少房屋一樓淹大水、幾乎滅頂，住戶只能緊急逃到二樓避...華視 ・ 1 天前
大水淹沒蘇澳一層樓高 網憶「15年前梅姬」夢魘......38死、96傷、3千人撤離慘況
宜蘭昨（11日）受鳳凰颱風和東北季風共伴效應影響，降下致災暴雨，導致多地傳出淹水災情，蘇澳尤為嚴重，大水不只淹沒道路，讓停在路邊的汽、機車陷入拋錨、淹進一樓住家，甚至還積水深達一層樓高！軍方也緊急出動兩棲突擊車救援。種種的災害也讓居民聯想起2010年10月的「梅姬颱風」，彷彿那造成38死96傷的惡夢重現。鏡報 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳淹水消退 民眾展開清理 (圖)
受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，11日晚間蘇澳鎮豪雨成災，積水最深處超過1層樓高。住在蘇澳鎮中原路的林姓男居民（右）在12日積水退後，趕緊與家人整理家園，盼早日恢復正常生活。中央社 ・ 1 天前
關懷法親弱勢長者 因應颱風整備待命
中部地區上午沒有明顯風雨，但苗栗，台中和南投以及嘉義地區，慈濟志工上午都已經成立災害應變中心，志工待命，隨時應變，啟動關懷。上午，嘉義聯絡處成立災害應變中心，各個團隊待命。七月的丹娜絲颱風重創嘉義...大愛電視 ・ 1 天前
鳳凰颱風肆虐蘇澳！中山路淹至一層樓高 鎮公所嘆：分不清是雨是汗還是淚
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，昨（11）日晚間至今（12）日狂襲宜蘭蘇澳，暴雨引發嚴重淹水，多處地勢低窪地區泡在水裡。蘇澳鎮公...FTNN新聞網 ・ 1 天前
屏東小琉球掀「5米浪高」 岸巡人員驅離觀浪民眾
受到鳳凰颱風影響，屏東小琉球海子口和衫福漁港，不斷掀起長浪，甚至越過防波堤，拍打上岸，掀起驚人浪花，有民眾表示，躲在樹後面50公尺的距離，還是能被浪花波及，而根據氣象署資料，今(12)日早上9點，當地...華視 ・ 1 天前
明利村還在淹！ 滾滾泥流沖入村落 民眾嘆：應可避免
這回鳳凰颱風來襲，導致花蓮萬榮鄉明利村災情嚴重，大排的水暴漲，直接沖進民眾家中，村落成了汪洋一片。當地居民說，相關單位先前也說不會有事，卻出現這樣的狀況。也有網友PO文分析，明利村的大排根本不是大排，...華視 ・ 1 天前
蘇澳颱風豪雨初估上千戶受災 鎮長疾呼要新分洪道
（中央社記者沈如峰、潘欣彤宜蘭縣12日電）受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，昨夜蘇澳鎮豪雨成災，今晨水退，民眾開始動手整理家園；鎮長李明哲說，蘇澳民眾需要新分洪道，籲請中央盡速補齊預算缺口。中央社 ・ 1 天前
雨炸蘇澳 民眾清理家園 (圖)
受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間豪雨成災，12日上午水逐漸退去，民眾開始動手清理家園。中央社 ・ 1 天前
宜蘭人驚喊「雨大到很毛」 憶38死梅姬颱風：15年前慘況
宜蘭人驚喊「雨大到很毛」 憶38死梅姬颱風：15年前慘況EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風襲宜蘭！土石泥水淹進住家滿地沙
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風與東北季風共伴效應雙重影響，宜蘭出現豪雨淹水、停電災情，蘇澳鎮南方澳地區最為嚴重，今（12）日一早積水退去，居民們趕緊捲袖將淹進家園的泥濘掃去，其中華山路還土石流，大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台大生「颱風假」預言翻車！霸氣公布「領取時間、地點」
生活中心／于士宸報導鳳凰颱風來臨前，一名自稱台大大氣系的學生9日在臉書匿名社團發文，賭上自己「大氣系」的招牌，大膽預測並信心滿滿表示「11月12日至14日，台北至少會放兩天颱風假」，甚至霸氣喊話「如果少一天，我就請100份雞排+波霸奶茶」，引起網友熱烈討論。如今，眼看承諾日期首日台北無放假，且鳳凰已逐漸減弱，該網友稍早再度發文、兌現承諾，透露發放雞排「時間及地點」，呼籲大家前往領取。民視 ・ 1 天前
宜蘭多處傳土石流災情 黃琤婷籲縣府速派員巡查
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導 受「鳳凰颱風」外圍環流及東北季風雙重影響，宜蘭地區自清晨起降下豪雨，宜蘭縣議員黃琤婷今(11)日指出，因鳳凰颱風夾帶豪雨，以致宜蘭多處地區陸續傳出積水與土石流災情。她說，其中蘇澳鎮南興里華山7巷因山坡雨水暴漲，泥水夾帶砂石湧入巷道，現場一片泥流滾滾，情況相當危險，呼籲縣府應立刻派員巡查，設置警戒線協助居...匯流新聞網 ・ 1 天前
