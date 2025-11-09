共伴效應恐豪雨狂炸！「鳳凰颱風」影響台灣時程一次看
鳳凰颱風目前以「中度颱風上限」的強度登陸菲律賓呂宋島。因為可能受到陸地地形的破壞，中央氣象署預估它接下來會稍微減弱，進入南海後仍維持中颱等級，中央氣象署預估，因為垂直風切不利於鳳凰颱風維持強度，當鳳凰颱風逐漸靠近台灣，強度可能逐漸減弱，接近或是通過台灣時不排除可能降為輕颱，明後天共伴效應可能發威，北部、東北部降雨會很有感。
氣象署表示，週二（明天）開始，鳳凰颱風將逐漸北轉，朝台灣海峽方向移動，預計週三、週四進入台灣海峽並通過台灣附近，但在北上過程中，颱風周遭的「垂直風切」會越來越大，不利於颱風維持強度，因此越靠近台灣，有可能一路減弱，甚至接近或通過台灣時降為輕颱，不過減弱的速度目前仍有不確定性，需要持續觀察。
明、後兩天受到東北季風加上颱風外圍環流影響，恐發生共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島都有大雨、豪雨發生的機會，其中大台北地區、宜蘭、花蓮恐有豪雨以上等級的降雨，桃園以南地區也有局部短暫陣雨。
週三颱風更靠近台灣時，花蓮、台東地區仍有大雨或部分豪雨，中南部降雨開始增多，也可能出現大雨或豪雨，北部、東北部因為變成背風面，雨勢反而稍微趨緩。
週四颱風的中心預計會來到台灣東北方海面，強度有望減低為熱帶低壓，但風向再度轉為東北風，降雨再度回到中部以北比較明顯且北部地區會有局部較大雨勢的趨勢，其他地區有局部短暫雨，直到週五颱風遠離，台灣天氣型態恢復單純東北季風型態，中南部天氣轉為多雲到晴。
