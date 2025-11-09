共伴效應發威！雨彈狂炸半個台灣 4天警戒範圍曝光

明日除了受東北季風影響外，還會再加上颱風外圍環流的影響。（圖／翻攝自中央氣象署）





今（9）日全台多為多雲到晴天氣，不過下午起東北季風逐漸增強，北部及東北部地區降雨將會明顯增加。中央氣象署表示，明日除了受東北季風影響外，還會再加上颱風外圍環流的影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上開始容易有大雨或豪雨。

氣象署預報，週一（10）日東北季風將與「第26號颱風鳳凰」（Fung-Wong）外圍環流共同影響台灣。屆時基隆北海岸、大台北、東部及恆春半島降雨機率高，且雨勢愈晚愈明顯、持續時間長，晚間起東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生的機率。桃園以南地區也不排除出現局部短暫陣雨，其中桃園與高屏地區降雨機率相對較高。

氣溫方面，桃園以北及宜蘭明日氣溫將轉涼，整天約22至24度；竹苗與花東高溫約26至28度；台中以南則仍有30至32度的高溫。中南部地區日夜溫差大，氣象署提醒民眾早出晚歸記得適時添加衣物，以防著涼。

風勢方面，台南以北、基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島及各離島局部地區將出現平均風6級以上、陣風8級以上的強風。苗栗至彰化、恆春半島及澎湖更可能出現平均風9級、陣風11級的強風。氣象署提醒，沿海風浪明顯偏大，浪高可達3至5公尺，海邊活動請務必注意安全。

根據氣象署最新資料，颱風鳳凰下午2時位於鵝鑾鼻南南東方約820公里海面上，正以西北西轉北的路徑朝台灣海峽前進，之後將再轉東北方向通過台灣。氣象署指出，鳳凰在北上過程中環境條件不利發展，強度將逐漸減弱，但仍不容忽視其外圍環流影響。

氣象署預估，週二（11日）受颱風與東北季風雙重影響，北台灣及東半部持續有大雨或豪雨，特別是東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上的機率；週三（12日）颱風進一步接近時，中南部也可能出現大雨或局部豪雨；週四（13日）颱風減弱並逐漸遠離，北部仍有局部大雨，其他地區雨勢可望趨緩。氣象署提醒，颱風北轉時路徑與強度仍存在不確定性，民眾應密切留意最新氣象預報。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也指出，「共伴效應」將率先發威。隨著鳳凰穿越菲律賓進入南海後，颱風東南方的暖濕氣流將與東北季風在東部海域交會，宜花東地區週一（10日）起容易出現大雨。該粉專分析週二（11日）共伴效應的影響範圍會北移，擴及台灣東北側及東側，是雨勢最明顯的時刻，基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東均有劇烈降雨的機會，須防範災害。

週三（12日）隨颱風更靠近台灣，主要影響來源將轉為颱風環流，屆時共伴效應的作用區域也會北推至北部海面或東海，影響程度仍待觀察。氣象署呼籲民眾，未來幾天北部與東半部將有明顯降雨與強風浪，請持續關注最新颱風資訊，外出與海邊活動應提高警覺。

