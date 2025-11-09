共伴效應發威！雨彈狂炸半個台灣 4天警戒範圍曝光
今（9）日全台多為多雲到晴天氣，不過下午起東北季風逐漸增強，北部及東北部地區降雨將會明顯增加。中央氣象署表示，明日除了受東北季風影響外，還會再加上颱風外圍環流的影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上開始容易有大雨或豪雨。
氣象署預報，週一（10）日東北季風將與「第26號颱風鳳凰」（Fung-Wong）外圍環流共同影響台灣。屆時基隆北海岸、大台北、東部及恆春半島降雨機率高，且雨勢愈晚愈明顯、持續時間長，晚間起東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生的機率。桃園以南地區也不排除出現局部短暫陣雨，其中桃園與高屏地區降雨機率相對較高。
氣溫方面，桃園以北及宜蘭明日氣溫將轉涼，整天約22至24度；竹苗與花東高溫約26至28度；台中以南則仍有30至32度的高溫。中南部地區日夜溫差大，氣象署提醒民眾早出晚歸記得適時添加衣物，以防著涼。
風勢方面，台南以北、基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島及各離島局部地區將出現平均風6級以上、陣風8級以上的強風。苗栗至彰化、恆春半島及澎湖更可能出現平均風9級、陣風11級的強風。氣象署提醒，沿海風浪明顯偏大，浪高可達3至5公尺，海邊活動請務必注意安全。
根據氣象署最新資料，颱風鳳凰下午2時位於鵝鑾鼻南南東方約820公里海面上，正以西北西轉北的路徑朝台灣海峽前進，之後將再轉東北方向通過台灣。氣象署指出，鳳凰在北上過程中環境條件不利發展，強度將逐漸減弱，但仍不容忽視其外圍環流影響。
氣象署預估，週二（11日）受颱風與東北季風雙重影響，北台灣及東半部持續有大雨或豪雨，特別是東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上的機率；週三（12日）颱風進一步接近時，中南部也可能出現大雨或局部豪雨；週四（13日）颱風減弱並逐漸遠離，北部仍有局部大雨，其他地區雨勢可望趨緩。氣象署提醒，颱風北轉時路徑與強度仍存在不確定性，民眾應密切留意最新氣象預報。
氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也指出，「共伴效應」將率先發威。隨著鳳凰穿越菲律賓進入南海後，颱風東南方的暖濕氣流將與東北季風在東部海域交會，宜花東地區週一（10日）起容易出現大雨。該粉專分析週二（11日）共伴效應的影響範圍會北移，擴及台灣東北側及東側，是雨勢最明顯的時刻，基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東均有劇烈降雨的機會，須防範災害。
週三（12日）隨颱風更靠近台灣，主要影響來源將轉為颱風環流，屆時共伴效應的作用區域也會北推至北部海面或東海，影響程度仍待觀察。氣象署呼籲民眾，未來幾天北部與東半部將有明顯降雨與強風浪，請持續關注最新颱風資訊，外出與海邊活動應提高警覺。
更多東森新聞報導
有颱風假嗎？鳳凰最新暴風侵襲率出爐 3縣市破8成
戶籍清查行動擴大！50人遭除籍 3知名人物也在內
21歲新手媽遭殺害丟化糞池！前士兵13年後被控謀殺
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 5 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 7 小時前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 12 小時前
明起颱風、東北季風夾殺！海上、陸上警報恐接連發
鳳凰颱風來勢洶洶，不只日本氣象廳將其評為「強烈」，台灣中央氣象署也提醒民眾要防颱，氣象署指出，明（10）日颱風接近與東北季風相互影響，整個台灣東側慎防豪雨，預計明日下半天可能發布海上颱風警報，接著週二（12日）可能發布陸上颱風警報。週三（12日）颱風預計以輕颱強度通過台灣，雨勢擴到中南部，雨有顯著緩和可能要等到週五（14日）。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 17 分鐘前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。民視 ・ 5 小時前
「鳳凰」會放颱風假？「12縣市」暴風圈侵襲率破7成
颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。對此，根據氣象署觀測資料顯示，目前已有12個縣市的暴風圈侵襲率超過70%，其中台南市的侵襲率高達83%，嘉義市和嘉義縣均為81%。這引發了外界對於是否會停班停課的廣泛關注。中天新聞網 ・ 5 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前
颱風假有望？2縣市「暴風圈侵襲機率破7成」 鳳凰路徑曝光這幾天雨最猛
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，中央氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報，據氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，2縣市暴風圈侵襲機率破7成，風雨威脅升高。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看
行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰「攔腰斷頭颱」橫掃台！最快明海警 預計中部登陸、13日這縣市出海
第26號颱風「鳳凰」升格成中度颱風，未來有機會轉強颱。中央氣象署最新預估路徑顯示，「鳳凰」將成為攔腰斷頭颱，預計下週四（13日）清晨自台灣中部登陸，晚間由宜蘭出海，最快明（10）日發布海警。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中颱鳳凰「慢速移動」強度恐再增 宜蘭今首防強降雨
中颱鳳凰目前位在鵝鑾鼻南南東方940公里海面，在抵達台灣之前，將先到菲律賓北部「轉1圈」，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，宜蘭最快9日晚間就會出現雨勢，若颱風速度變慢，雨勢會更強、更久。中天新聞網 ・ 5 小時前
鳳凰颱風直衝台灣！2縣市暴風圈侵襲率達91% 本島縣市均超過7成
鳳凰颱風預計今日（11/9）增強為強烈颱風，並於週三（11/12）登陸台灣。氣象署稍早公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，其中台南市及澎湖縣均達91%，其餘縣市除部分離島外，本島侵襲率均達70%以上。太報 ・ 8 小時前
鳳凰颱風開眼 估3狀況襲「撞神山過」機率高
鳳凰颱風已開眼並形成巨大外圍雲系，預計將大甩尾北轉撲向台灣！專家正密切觀察其路徑是否會避開、通過或撞上中央山脈。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰颱風內部風場不均勻，強風分布在較外側，北方槽線牽引力較弱。氣象專家吳聖宇分析，鳳凰路徑可能類似2004年「南瑪都颱風」，北上過程中雖強度減弱但仍可能與東北季風產生共伴效應，為東部帶來大量降雨。中國天氣網更預估鳳凰可能成為今年西北太平洋的「風王」，最強風力可能會達到每秒65公尺！TVBS新聞網 ・ 4 小時前