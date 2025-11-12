共伴效應雨狂炸！蘇澳雨量破紀錄直逼15年前梅姬颱風
記者徐湘芸、沈宛儀、蔡効儀、徐兆緯／宜蘭報導
這次宜蘭蘇澳的慘況，讓當地居民無奈表示，彷彿15年前的梅姬颱風噩夢重演。根據氣象署資料，昨（11）日晚上6點到9點，3小時累積雨量多達328毫米，直逼2010年10月的梅姬颱風在蘇澳的降雨紀錄，三立新聞團隊前進災區，許多地方水都還沒退，追問後發現，恐怕不只是天災釀禍。
整條馬路被泥水覆蓋，車子經過就濺起水花，一樓店面淹到只剩一半，汽機車通通泡水，蘇澳居民噩夢歷歷在目。
記者徐湘芸、蔡効儀：「這次蘇澳其實非常非常嚴重，根據鎮長表示，宛如15年前的梅姬颱風，而且現場我們剛剛也有帶大家看過，這邊是連鎖賣場的前面，可以看到從門口到這邊滿滿的全部都是泥濘。」
鏡頭回到2010年，當年梅姬颱風讓蘇澳整片農田變成水路，包括羅東、壯圍、五結都是一片汪洋，這次鳳凰颱風還沒登陸，宜蘭蘇澳測站11日晚上時雨量最大126.5毫米，而梅姬颱風10月報到，強度比鳳凰還大，衝擊更嚴重，3小時累積雨量突破400毫米。
氣象專家吳聖宇：「共伴鋒面的尾端落在東北部到宜蘭這一帶，出現了非常劇烈的降雨，尤其是在蘭陽溪以南到蘇澳。」
蘇澳附近有新城溪、阿里史溪以及白米河，三條溪流水位暴漲，倒灌溢流進市區，蘇澳屬於下游低窪帶，因此成為重災區。
氣象專家吳聖宇：「（這次）蘇澳3小時的雨量，全台灣來說的歷史排名，其實也是可以排到第21名，以共伴效應來說的話，這雨量的排名算是相當前面。」
抽水站5台機器，從11日早上7點到隔天清晨5點沒停工，但依舊出現淹水慘況，被點名是因為蘇澳溪分洪道工程延宕2年多，原定115年完成，但因工程變更、經費增加，尚未動工，導致災情重演。
大水退去，留下滿地泥濘，家園一片狼藉，天災難以避免，但地方政府得繃緊神經，著手檢討防災制度，否則蘇澳居民恐懼難以平息。
