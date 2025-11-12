共伴暴雨襲宜蘭 分洪道卡關挨批5／土石流灌進池碧宮 2車遭黃泥水困停車場

南方澳池碧宮慘遭大水淹進車庫。（翻攝自宜蘭南方澳 池碧宮 - 池府千歲臉書）

大雨不停下，南方澳這次也是受災嚴重，南興里發生土石流，黃泥水不斷往馬路灌，有民眾來不及放置防水閘門，結果就完了，泥水直灌家裡。今天一早，雖然大水已經消退，但是滿滿都黃泥巴，蘇澳鎮公所派出怪手跟小山貓協助民眾進行清理，當地的廟宇「池碧宮」也慘遭大水淹進車庫，2輛車成了泡水車。

宜蘭縣土石流不斷，沿著街道一直往下衝，所到之處都是滿滿黃泥水，機具已經抵達，但是跟不上土石流沖刷速度，只能清多少算多少；大水不斷從山坡上流下來，夾雜著許多石塊，一路順著水流灌進民眾家。

廣告 廣告

「先清一清那個冰櫃，有辦法先清好。」積水慢慢消退之後，剩下厚厚泥巴留在現場，家裡地板充斥著泥濘，上面布滿一個個腳印。南興社區土石流頻繁發生，有行動不便的民眾無奈表示，家裡都有先備防水閘，但事發太過突然，來不及放置，泥水直灌家裡。

記者：「沒辦法清理？」民眾：「對，腰不好，才會裡面都沒整理，大家都清好了我還沒清。」記者：「你兒子呢？」民眾：「我兒子也殘障。」記者：「颱風來會這樣嗎？」民眾：「颱風來比較不會這樣，沒有像今天這麼嚴重，上次來也沒有這麼嚴重。」

宜蘭縣南方澳南興里，11日晚上連下4小時的雨，不只民宅受災，就連當地廟宇也受害。黃泥水慢慢地流進地下停車庫，但沒過一會，泥水就衝破鐵捲門的阻擋，失控地灌進來，雜物隨著水流飄浮，形成一個土石流漩渦，水深甚至淹過車子的車牌號。

記者：「里民的辦事處跟休息室呢？」池碧宮主委陳志賓：「那個也被土石流直接流過去，冰箱都被直接沖走，歪掉。現在裡面也沒辦法進去看啊。」記者：「停車場裡面有車嗎？」池碧宮主委陳志賓：「有阿。」

公所緊急派來的怪手經過一整天的持續作業，街道上的土石已清理不少，但依舊還沒完全清除，現在民眾只希望可以盡快恢復正常生活。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

共伴暴雨襲宜蘭 分洪道卡關挨批4／宜蘭國軍救災！ 裝甲車「輾爛」遊客拋錨車

共伴暴雨襲宜蘭 分洪道卡關挨批3／鳳凰挾帶豪雨重創蘇澳 國軍AAV7+膠舟助民眾撤離

共伴暴雨襲宜蘭 分洪道卡關挨批2／大雨淹蘇澳將近一層樓高 診所儀器泡水恐損30幾萬