共伴暴雨襲宜蘭 分洪道卡關挨批9／蘇澳大雨煙波大飯店也遭殃 地下室30輛車都泡水

大水退去後，飯店停車場鐵捲門卻因淹水出現故障。

宜蘭蘇澳昨（11日）晚間下起超大豪雨，宜蘭煙波大飯店也遭殃，大水灌進地下室，房客抱怨，原本要提早退房，卻因為飯店人員建議停地下室比安全，沒想到地下室二、三十輛的車，最後卻都變成泡水車。

民眾拍片無奈道：「直接水上樂園了。」混濁的黃水灌滿地下停車場，車輛全浸泡在水裡，房客們站在一旁看著，不知如何是好。

飯店外頭變成汪洋一片，11日晚間蘇澳大淹水，大水也灌進煙波大飯店四季雙泉館地下室。住客抱怨：「我剛始，我6點的時候就跟他講說我要走了。」原本想在傍晚6點提早退房，因為飯店人員告知市區封路，車開出去會拋錨，還再三保證車停地下室安全，才決定留下來等雨停，卻沒想到水會淹進來，現場二、三十台車都泡在水中。

民眾自娛：「煙波附設滑水道，讚。」混濁的水順著車道往下流，水量很大，車很難移出去。住客無奈，水已經淹到通往B1的樓梯間。有住客認為，若一開始提早離開飯店，就不會受困在停車場，而也有些人覺得，宜蘭部分地區主要街道都已經水淹半層樓高，封路了，留在飯店還是相對安全。房客怎麼也沒想到住飯店，車子卻泡水。

工人出動機具進行搶修，一夜過後大水退去，飯店進行災後整理，但鐵捲門卻因為淹水出現故障。煙波大飯店副總王泳涵：「外面淹大水的關係，所以有一些漂流物打到我們的防水閘門，所以防水閘門被打破了。」王泳涵：「那我們同時也補助了車資的補償，一個人是3,000塊錢的車資補償。」馬路上的積水退去，但是停車場位在地下一樓，車子還泡在水裡，房客只希望儘快將愛車救出來。

