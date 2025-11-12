共伴暴雨襲蘇澳！ 泥流灌民宅 南方澳市區成孤島

宜蘭縣 / 綜合報導

颱風外圍加上東北季風的共伴效應，讓宜蘭成為重災區，昨(11)日下午的積淹水開始，是一連串的惡夢，傍晚有民宅遇上土石流，到了晚上，淹水的高度讓車輛幾乎被淹沒，消防人員擔心有人受困，狂敲車門確認；凌晨的一場暴雨，淹水的高度約一層樓，民眾紛紛撤離避難，短短十幾個小時，讓宜蘭人飽受煎熬，也是上回梅姬颱風後，宜蘭15年來最慘的水災。

傍晚時分天還沒暗，滾滾泥流從民宅旁，不斷傾瀉而下，踩著泥水往上坡走，放眼望去眼前都是土石，結果才不到一小時過去，暴雨像是用倒的，宜蘭蘇澳鎮上，從少數積水淹成一片汪洋，警消都得徒步涉水而過。

記者趙若評說：「甚至我們從鏡頭帶您往下看，我的雨鞋其實是長筒的雨鞋，但是現在水已經淹到了小腿這麼高，而且我們現在還是馬路最邊緣，所以你可以看到現在，這整條南興路，現在都是淹水淹得非常高的狀況。」

南方澳市區瞬間成為孤島，泥流灌進民宅，還緊急出動山貓救援，不只當地南興路出現慘況，從蘇澳車站到電器行前都淹水，似乎完全看不到盡頭，水深到機車半個輪胎高，而且才短短兩小時⋯。

有汽車車輛幾乎整個滅頂，消防人員狂敲車門，要檢查車內是否有人受困，同時還有居民住家，水淹過一層樓高度，人只得暫時先待在二樓，等待軍消橡皮艇緊急救援，一個晚上不到6個小時，從積水淹到腰部高度，暴雨重創蘇澳。

最大時雨量130.5毫米，日雨量648.5毫米，雙雙寫下歷史第二高紀錄，等同一天下完超過一個月的雨量，可觀雨勢帶來嚴重災情，居民只盼著家園盡快恢復往日面貌。

