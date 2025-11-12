共伴發威! 宜蘭豪雨釀車災 汽車車牌巨量消失

生活中心／綜合報導

宜蘭這回有許多車輛被泡在水中，但水退去後，不少多車主發現愛車的車牌不見了，在冬山、羅東地區，就有民眾一口氣撿到八面車牌，趕緊送到派出所，汽車修理業者表示，現在很多汽車的前車牌，都是用一塊塑膠片來連接，如果遇到淹水，很容易就會被沖走！

被大水沖到田裡的轎車、半輛車卡在水中動彈不得，走到前方一看，哇！車牌怎麼不見了，相同狀況的還有它！前一晚慘遭滅頂的轎車，水退去後，前車牌同樣不翼而飛，就連拖吊車救援的賓士車，後方車牌也消失，這樣的狀況、一整天在宜蘭各地屢見不鮮！車牌遺失車主說：「車牌掉在路上，應該是積水、淹水，水經過時候掉的。」

廣告 廣告

共伴發威宜蘭豪雨釀車災 汽車車牌巨量消失

鳳凰颱風為宜蘭挾帶致災性大雨，不少泡水車「車牌遺失」（圖／民視新聞）有民眾撿到車牌，好心放在路邊，車主騎著摩托車到處找，找不到的人，只好在社群平台求救，希望能夠幫愛車找回身分證！還有民眾po出失物招領文，說自己一口氣剪到了八面車牌，已經送到鄰近派出所，果然有車主立刻趕來認領！車牌遺失車主說：「我來找車牌，滲水的關係，車牌不見了。」就連警方都沒想到、一場大雨會讓數十輛的車牌、到處飄散、只是車牌平常不適都用螺絲拴緊在車體上嗎？怎麼一泡水過後，就會和車體分離！

共伴發威宜蘭豪雨釀車災 汽車車牌巨量消失

熱心民眾將拾獲車牌，整理送至派出所（圖／民視新聞）車廠師傅謝宜良說：「像這樣，我們不可能鎖太緊，就是有點靠著，它有緊就可以，現在車廠就是會找一個可替代的，不要去用到保險桿的介面去鎖，可是也不能鎖太緊。」汽車廠業者透漏，近幾年的車子，都會附贈車牌底版，只是多半是塑膠材質，如果淹水、加上異物撞擊，車牌很容易就脫落，也難怪宜蘭的豪大雨、讓無辜的車主們，上演尋牌記！

廣告 廣告

原文出處：共伴發威宜蘭豪雨釀車災 汽車車牌巨量消失

更多民視新聞報導

他預測颱風假落空…送「200隻烤雞」網喊：咕嘰咕嘰！

澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位

蘇澳災情有夠慘！家具、生活用品全淹壞 民進黨宜蘭黨部出手了

