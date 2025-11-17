共伴蘇澳淹水 慈濟人急速動員清掃供應熱食

過去這幾天，宜蘭蘇澳無法承受的大水之災。在災後，慈濟基金會立刻啟動應變，在最快的時間內準備熱食，讓鄉親先填飽肚子，才有力氣重整家園。接下來，志工也深入社區協助清掃，對法親長者與重災家庭更是一戶戶關心、走訪，在最艱難的時刻，用行動和溫暖，陪伴宜蘭鄉親一起度過難關。

「哇 這次淹好大。」

鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應，11月11號，宜蘭蘇澳單日雨量高達648毫米，市區道路變成水路。NS軍方出動裝甲車救援受困民眾，待淹水退去之後，13號上午，慈濟基金會立刻前往勘災。

慈濟志工迅速動員，持續送出一批批的熱食到避難中心與前線，就是希望讓受災鄉親吃飽、吃好，才能有力氣，重整家園。

慈濟志工 李建福：「這中間一直接到，追加便當的電話，從最先的2百個 5百 8百個，截至16號為止，總共提供了6千5百個便當。」

慈濟志工 黃國材：「(受災戶)他是一個基督徒，他跟我講說，他非常感恩，我們15年前梅姬颱風的時候，幫助他們清掃，然後吃到我們熱騰騰的便當，。」

雨勢一停，慈濟志工立刻投入清掃，協助居民把家園裡的泥水、雜物一點一點清出來，鄉親，法親都要照顧。

慈濟志工 張碧懋：「走訪20位的法親，我們傳達上人的關心與祝福，也並且了解各位法親，受災法親的需要。」

證嚴上人開示：「國內外的災情不斷，所以操心擔心，而且也是很煩惱，但是 這就是人間人間，好在人間有情，好在人間有大愛。」

風雨再大，慈濟志工一直都在，這股踏實的力量，讓災後復原看見希望。

