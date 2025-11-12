共伴雨夜襲宜蘭 專家曬「水淹半層樓」：噩夢重演！

生活中心／江姿儀報導



今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，截至今（12日）上午9時15分中央氣象署觀測，中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約 140 公里處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行。昨（11日）晚外圍環流與東北季風形成共伴豪雨，宜蘭多地傳出淹水災情，連氣象粉專小編也受到波及，PO出家中慘況，直呼「15年前梅姬颱風噩夢重演」。





昨（11日）宜蘭雨勢猛烈，蘇澳淹水災情嚴重。（圖／民視新聞、民視新聞民眾提供）

昨（11日）宜蘭雨勢猛烈，冬山鄉等多處低窪地區都淹水，羅東市區馬路汪洋一片，蘇澳市中心淹水甚至達一層樓高，昨天1日累積雨量高達805毫米。昨（11日）深夜氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」小編發文曬出蘇澳家中災情，只見泥水淹了半層樓高，客廳木桌、皮沙發因此漂浮在水面上。

氣象粉專小編曬出蘇澳老家災情，水淹半層樓、家具全泡水。（圖／翻攝自中央氣象署官網、「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）

小編表示，他從昨天下午開始時刻關注颱風動向「緊盯強烈雨帶移動的狀況」，傍晚住家附近溪流開始溢流、倒灌，晚間水位開始上升。他回憶起15年前梅姬颱風來襲時，災情更嚴重，當時水淹到一層樓。今（12日）凌晨1時左右，粉專發文示警，鳳凰颱風「暴風圈即將接觸南部陸地，預計今（12日）傍晚左右在屏東附近登陸（略南修），深夜左右台東出海，並加速往東北移動逐漸轉化」。粉專進一步說明，颱風逐漸逼近，颱風環流與東北季風產生的共伴效應也往北移動「宜蘭地區共伴效應基本上已經結束，劇烈雨勢終於緩和下來！」。









