生活中心／孟嘉美 談駿豪 宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮昨晚被豪雨轟炸，但水退去後，變得滿目瘡痍，屋內、街道都是黃色泥濘，一大早居民們忙著清理家園，而15年前，蘇澳鎮也因為梅姬颱風大淹水，有民眾已經將家裡墊高，但這次還是被淹。另外，還有一間汽車美容場，生財工具全泡湯，甚至有才跑24公里的新機車，整個泡水報廢，初估財損三四十萬，老闆心在淌血。

屋內裡裡外外，都佈滿厚厚泥沙，街道上也變成"泥濘大街"，一夕之間，蘇澳鎮整個變了樣，但水退了，才是真正大難題。

住戶實在心好累，因為15年前，梅姬颱風也為蘇澳鎮帶來嚴重水災，居民們已經好不容易將家裡墊高，但這次水來的又急又快，還是被淹，客廳茶几直接被大水沖到廚房。

共伴雨彈炸後 蘇澳街頭滿目瘡痍 居民忙清理家園。（圖／民視新聞）蘇澳鎮市區，街道上不僅都是泥濘，也堆了滿滿的家具、電器，通通被水泡壞了，慘兮兮的不只住戶，一間汽車美容廠，生財工具全泡湯，甚至有才跑24公里的新機車，整個泡水報廢，初估財損有三四十萬，老闆心在淌血。

共伴雨彈炸後 蘇澳街頭滿目瘡痍 居民忙清理家園。（圖／民視新聞）天災過後，要將黃色泥濘家園恢復原樣，還有一段路要走。

