共伴雨致災 安心祝福禮準備就緒

歷經鳳凰颱風的大淹水，慈濟協助宜蘭的蘇澳和羅東受災鄉親清掃家園，一個多禮拜後，明天將開始發放安心祝福禮，規劃的天數是2到3天，而今天下午著手打包和場佈，30多位慈濟志工，其中也有受災的法親，自動自發到場付出，2個小時完成上千份的祝福禮，展現高效率。

30多位慈濟志工，打包安心祝福禮，搬運，拆箱，裝袋，動線分明，分工合作打包上千份的安心祝福禮，每1份裝有7樣產品，還有一封上人祝福信，兩個小時，迅速確實，完成任務，高效率

廣告 廣告

慈濟志工 林芳如：「我們打包分成6個動線來走，一個動線分一組人是3位，前一位我們就打包放前3樣物資，第2位放4樣物資，最後1位負責拆開我們物資，然後迅速送到，我們已經打包好的區域。」

打包的同時，那一頭，場佈同時進行

慈濟志工 吳宏泰：「每一組4至5位，一定要有主講者 主要訪問者，還有我們登錄照相跟紀錄，那還有發慰問金的，還有發祝福禮的，那要讓所有成員都很清楚，是要讓每人了解任務跟責任，就可以落實在路線上，不會耽誤太多時間。」

自動自發付出，其中也有在這次鳳凰風災中，受災的法親

慈濟志工 郭金憲：「住家那邊是一層樓，店裡面是到我大腿，回去再打掃，像我現在這兩天才修理我的機器。」

從20號開始，規劃2到3天，慈濟出動近300人，發放安心祝福禮，貼近受災鄉親，撫慰他們的愁苦。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

