共促文化傳承共敘同胞情誼 第三屆海峽兩岸清水祖師文化交流活動啟動

【本報大陸新聞中心 報導】11月9日上午，第三屆海峽兩岸清水祖師文化交流活動在福建泉州安溪清水岩正式啟動。來自海峽兩岸、港澳及東南亞地區600餘名嘉賓齊聚一堂，以清水祖師文化為紐帶，共話文化傳承，共敘同胞情誼，為促進兩岸交流合作注入新活力。​​

啟動儀式上，安溪縣人民政府縣長劉永強在致辭時表示，天下清水源在安溪，清水祖師信俗「慈善大愛、利物濟人」的精神早已成為聯結兩岸同胞根脈情感與信仰的重要精神紐帶。本屆活動以「祖師緣，兩岸情」為主題，以信俗文化為橋深化兩岸情誼、凝聚同胞情感。安溪將以此次活動為重要契機，促進安臺各領域交流合作及兩岸融合發展。

儀式現場亮點紛呈，啟動嘉賓共同將清水岩聖泉水注入池中，澆灌象徵兩岸同胞血脈同源的「枝枝朝北」樹，標誌著活動正式啟動。隨後，臺灣清水祖師文化交流協會向清水岩管委會贈送匾額，清水岩管委會則回贈《清水岩志》與《感應》，完成兩岸清水祖師文化信物互贈。「祖師文化 創意新生」主題文創設計大賽、「同宗同源 同名同音」安臺鄉親宗親聯誼系列活動等也相繼啟動，全方位深化兩岸文化聯結。​

儀式尾聲，「祖師緣，兩岸情」文藝匯演精彩上演，以四個藝術篇章生動再現了清水祖師生前的慈善事蹟，深度融入兩岸傳統民俗文化元素，展現了中華傳統文化的豐富多彩與一脈同源，引發在場嘉賓的強烈共鳴。

匯演結束後，嘉賓們還參觀體驗了清水祖師文化廟會。非遺市集集中展示烏龍茶製作、湖頭米粉製作等本地特色非遺項目，南音、高甲戲、南派布袋戲等民俗表演輪番上演，竹藤編、漂漆扇藝等非遺工坊體驗區更是人氣爆棚，讓嘉賓們全方位感受安溪優秀傳統文化的深厚底蘊。

據悉，本次活動由福建省閩臺交流協會、福建中國閩臺緣博物館、福建省非遺協會指導，安溪縣清水祖師文化研究會、臺灣清水祖師文化交流協會主辦。活動為期三天，自11月8日至10日在安溪縣舉行，活動內容豐富多元，涵蓋文化交流、宗親聯誼、非遺展示等多個維度。（照片記者徐迪翻攝）