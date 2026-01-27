共信-KY發表馬匹腫瘤新藥臨床數據亮眼
【記者柯安聰台北報導】共信-KY（6617）27日公告，研發中治療馬匹表淺腫瘤新藥p-TLS，受邀於泰國近期登場的「2026年世界馬獸醫協會大會」（WEVA），正式發表包含黑色素瘤、鱗狀上皮細胞瘤、肉瘤等的安全性與臨床試驗數據，顯示具卓越療效，腫瘤消融率達100%。公司跨足動物用藥領域的專業與技術實力再次獲得肯定。
共信-KY表示，馬匹的腫瘤治療具有高度的特殊性與挑戰性。傳統療法如放射、冷凍或電化學治療，常因副作用而影響馬匹的行走、進食或排泄能力，顯著降低其生活品質。而外科手術切除，不僅因大型動物需專屬設備及開刀房，有極高的經濟要求，對於馬匹本身也存在全身麻醉的併發症、以及吊掛移動可能造成的二次傷害風險。
p-TLS是透過共信-KY核心技術平台「微創靶向腫瘤消融」開發出的PTS系列研究藥物，屬於小分子抗癌化學消融藥，其特色是可直接注射於腫瘤組織，無需大型侵入性手術，具備「可現場操作」、「低設備門檻」及「高安全性」等優勢，能精準迎合市場需求缺口。藉由本次臨床成果的發表，將有助快速切入東南亞、中東市場，以及享有高保險給付的歐美國家。
本次發表的臨床研究是共信-KY與國立屏東科技大學共同執行的馬匹藥物探索試驗，收案12例皮膚表淺腫瘤馬匹，包含黑色素瘤（Melanoma）、鱗狀上皮細胞瘤（Squamous Cell Carcinoma）、肉瘤（sarcoid）等，1週治療1次，進行5週療程。其結果顯示，實體腫瘤療效評估達到完全緩解，腫瘤消融率達100%，除展現p-TLS對馬匹腫瘤的良好控制成效及高安全性外，更證實台灣的轉譯醫學與臨床試驗品質已達國際水準，為p-TLS進軍全球奠定堅實基礎，預計今年將展開與澳洲墨爾本、雪梨大學合作的田間試驗申請。
共信-KY指出，世界馬獸醫協會（WEVA）大會是全球馬獸醫界的最高等級學術殿堂。該協會致力提供持續性高水平的獸醫教育以促進全球馬產業發展，提高馬匹福利與健康。WEVA匯聚來自世界各地的獸醫、研究人員、學者及行業專業人士，共同分享知識、探索創新，本次大會在泰國舉辦，顯示亞洲的馬匹醫療市場逐漸受到高度重視，p-TLS挾獨特機轉優勢，可望成為一大吸睛焦點。（自立電子報2026/1/27）
