共創勞資和諧新里程碑 中市都發局首度與工會簽署團體協約

簽約儀式代表人、見證人與勞方代表合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】共創勞資和諧新里程碑，台中市政府都市發展局今(5)日正式與所屬員工成立的工會完成團體協約簽署，此舉是都發局成立以來首次與工會締結團體協約，象徵勞資雙方在平等、互信與合作基礎上，攜手邁向制度化溝通與保障勞動權益的重要里程碑。

勞資雙方代表人《廖國光理事長、李正偉局長》簽約合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

都發局長李正偉表示，此次團體協約的簽署，經過勞資雙方多次理性協商與充分溝通後達成共識，協約內容涵蓋勞動條件、工作權益、職場環境與勞資溝通機制等面向，充分展現市府重視基層同仁權益、落實勞動保障的決心。

都發局指出，勞基法是對勞工權益的基本保障，但透過此次團體協約的建立，更有助於保障勞基法同仁合理勞動福利，並於勞工執行職務時，得比照公務人員慰問金辦法及因公涉訟輔助辦法等規定辦理，也能建立穩定且暢通的勞資協商平台，進一步提升工作士氣與行政效能，對推動城市發展政策及公共服務品質皆具正面助益。

勞資雙方代表人《廖國光理事長、李正偉局長》及見證人《林淑媛局長》簽約合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

工會理事長廖國光表示，感謝都市發展局展現誠意與善意，願意傾聽同仁心聲並透過制度化方式保障權益，期盼未來能持續透過團體協約機制，深化勞資合作關係，共同打造友善、安心的工作環境。

此次簽約儀式特別邀請市府勞工局長林淑媛擔任見證人，並邀請台中市產業總工會理事長黃文峯蒞臨指導觀禮，兩位貴賓都肯定此次團體協約簽訂有助於勞資雙方的合諧與互信。李局長也強調，未來將持續秉持依法行政與尊重勞動權益的原則，與工會保持良好互動與溝通，落實團體協約精神，攜手打造勞資和諧、永續發展的優質公部門職場。