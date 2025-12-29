共創國民黨的團結與價值是承擔也是責任 徐欣瑩籲建立公平公正初選機制

共創國民黨的團結與價值是承擔也是責任，立委徐欣瑩籲建立公平公正初選機制。（徐欣瑩辦公室提供）

記者彭新茹／新竹報導

針對近期外界對其「忠誠度」與「誠信」的惡意抹黑帶風向，國民黨立委徐欣瑩辦公室回應「中央委員的全國排名就是最好的信任投票」，排名結果已充分反映主流民意。並呼籲回歸民主制度，以公平、公正、透明的初選機制贏得民心。這也是鄭麗文主席所提出的「世代交替、重塑國民黨形象、黨要年輕化」國民黨三大改革藍圖。

中國民黨第廿二屆中央委員選舉結果揭曉，現任立委徐欣瑩以全國第廿八名的好成績當選。徐欣瑩辦公室指出，此次全國一百九十位中央委員當選人中，徐欣瑩位列全國前段班。她感性表示「板蕩識忠臣，感謝全國黨員同志的支持與看見欣瑩的初心與戰力，這份成績單證明了欣瑩始終與黨的核心價值站在一起，更是對所謂『忠誠度』質疑最好的答案。」

徐欣瑩辦公室表示，認同苗栗縣長鍾東錦近日的公開主張。縣長提名應以「民調」為依歸，拒絕私下「用喬的」或非制度性操作。建立在民意基礎上的初選，不僅能降低爭議，也有助於凝聚黨內共識，這正是民主政治應有的樣貌。

徐欣瑩表示，對於黨內政治前輩的建議與指教，她始終抱持虛心聆聽、尊重討論的態度；但對於抹黑、造謠與惡意中傷，則無法接受，也不應成為民主政治的一部分。

徐欣瑩還原二０一五年歷史背景。當時太陽花事件之後，社會氛圍動盪、國民黨處境艱困，她本著「化作春泥更護花」的初衷，選擇艱困的道路為黨開拓中間選民空間；「同舟計畫」回國民黨後，更號召近萬名黨員入黨，以實際行動支持。她強調，在藍白攜手監督執政黨的關鍵時刻，黨內應凝聚力量，不應刻意去脈絡化進行內部消耗，這才符合所有守護國民黨支持者的期待。