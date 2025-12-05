共創安全優質醫療 新竹臺大與桃園怡仁深化交流

新竹臺大分院吳志成副院長（左五）與桃園怡仁醫院團隊。





攜手推動醫療體系整體進步，桃園怡仁醫院蒞臨新竹臺大分院，雙方就「病人意見收集」、「病安週推動」及「醫病共享決策」三大主題進行深入交流，透過分享實務經驗與策略作法，期盼進一步強化彼此合作，持續促進醫療品質。

新竹臺大分院吳志成副院長表示，品質管理與病人安全是醫療體系中「看不見的工程」，需要耐心、細緻的推動與跨團隊合作，才能真正落實在臨床各環節。他提到，提升醫療品質並非靠單一院所即可完成，而是透過醫療院所彼此觀摩、交流與學習，讓專業與文化持續成熟。此次討論的三大主題，正是推動品質的重要核心，使醫療服務更貼近病人需求。

廣告 廣告

在病人意見收集方面，雙方分享如何建立有效回饋管道，從病人的聲音中辨識服務缺口與改進方向。吳志成副院長指出，病人的一句話、一次遲疑或一個細節，都可能成為系統改善的起點。完善的意見回饋機制管道，不僅能及早偵測風險，也有助醫療團隊理解讓回應更貼近病人期待。

關於病安週推動，與會雙方討論如何將安全文化由活動形式延伸至日常實務，包括活動設計、提升同仁參與度，以及讓病安意識內化成團隊日常習慣。期盼透過持續推動，使醫療體系在面對風險時更加敏銳與具備韌性。

在醫病共享決策（SDM, Shared Decision Making）的執行經驗分享中，雙方討論聚焦於如何協助病人理解不同治療方案的利弊，並依個人價值觀參與醫療決策。透過清楚的溝通工具與決策輔助表單，病人得以在充分資訊下，與醫療團隊共同選擇最適切的治療方案。吳志成副院長強調，SDM的核心在於建立醫病互信，使醫療決策更能尊重個別差異。

怡仁醫院團隊指出，此次交流獲益良多，肯定新竹臺大分院在品質管理上持續投入與成果。活動在熱烈討論中圓滿落幕，雙方皆期待未來能有更多合作機會，共同為提升醫療品質與病人安全努力。

新竹臺大分院強調，本次交流的價值不在展示成果，而在於分享真實經驗，包括推動過程中的亮點與挑戰。儘管兩院的規模與文化不同，但在追求品質、安全與病人信任上，皆有共同目標。未來將持續透過開放對話與更多跨院所合作，共同攜手推動醫療體系的整體進步。



更多新聞推薦

● 內政部將封網「小紅書」1年 鄭麗文：民進黨終究活成自己最討厭的樣子