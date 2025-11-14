共創幸福年味 豆油伯×瑪利亞快樂襪 攜手推出「馬到成功」新年禮盒

瑪利亞基金會為迎接 2026 馬年，快樂襪與知名醬油品牌「豆油伯」攜手推出「馬到成功 吃穿嘸煩惱」馬年禮盒。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】瑪利亞基金會的社會企業品牌「Merry Young 快樂襪」成立五年來，持續支持心智障礙青年展現創意與工作能力，不僅提供穩定就業機會，更讓社會大眾看見其才華與價值。為迎接 2026 馬年，快樂襪與深受消費者喜愛的知名醬油品牌「豆油伯」攜手推出「馬到成功 吃穿嘸煩惱」馬年禮盒。

發表記者會於今（14）日舉行，活動現場邀請繪製禮盒主視覺瑪利亞畫家翊杰及六位參與創作的瑪利亞青年，以畫家之姿現身分享創作成果；平日熱心公益的知名藝人江宏恩也將以快樂襪品牌大使身份出席，不僅親自為活動站台，更化身暖心主廚圓障礙青年-翊杰的料理夢；為支持公益，豆油伯行銷總監李明芳更是率先捐出1600瓶醬油，力挺瑪利亞快樂襪就業服務；自2016年起長期陪伴瑪利亞青年創作的入矩雕塑工作室藝術家賴冠仲，更是帶領瑪利亞青年繪畫禮盒的主視覺。企業與藝術家攜手為這份馬到成功新年禮盒注入更多愛的滋味。

多年來陪伴瑪利亞青年從事藝術共創的藝術家賴冠仲(中)表示，陪伴他們畫畫，是一件充滿幸福的事，可以將青年的創作能量化為共同創造的美好記憶。（圖/記者廖妙茜拍攝）

江宏恩化身型男主廚 圓障礙青年-翊杰的料理夢

此次擔任快樂襪大使的江宏恩看到翊杰(中度智能障礙伴隨弱視)雖然視力不佳、無法口語表達，卻藉由藝術創作突破自身的障礙，以色彩大膽、線條獨特，活潑童趣的創作呈現他「眼中」的世界。讓人看見瑪利亞青年們的努力、感受到溫度。為了一償翊杰「親手做料理，表達對旁人的感謝」的願望，廚藝精湛的江宏恩化身型男大廚「阿宏師」，現場指導翊杰製作拿手菜—馬鈴薯肉球佐豆油伯茶姬醬油特調香氣醬汁，並獻給藝術家賴冠仲、豆油伯總監李明芳品嚐，現場洋溢著溫暖香氣與感動氛圍。雖然翊杰視力模糊、無法以口語表達，但他以行動證明：愛與創意不需言語；料理如畫，用心便能感受幸 福。翊杰與江宏恩攜手，向社會傳遞「穿好襪、吃好料，祝大家馬到成功」的真摯祝福。

江宏恩表示：地球上的每一個人都是獨一無二、具有價值的存在，「天生我材必有用」。今天看到瑪利亞青年展現的創意與真誠，令他深受感動，也呼籲社會大眾能給予支持。

八點檔男神江宏恩化身型男主廚，圓障礙青年-翊杰的料理夢。（圖/記者廖妙茜拍攝）

企業共善 用溫度打造幸福禮盒

豆油伯行銷總監李明芳表示，能與瑪利亞基金會合作，看到青年們的創作力與純真心靈，是一場「最感動的交流」。「當他們參訪我們工廠時，那份童稚卻有力量的純真深深觸動我們。這次聯名不只是產品合作，更像是一道用心調味的人情料理，滿足的不只是味蕾，更溫暖了心。」

瑪利亞執行長陳怡君也感性表示，快樂襪品牌 5 年前推出第一代產品時，就受到豆油伯以實際行動支持，李明芳總監採購快樂襪作為員工的節慶贈禮，如今又再度捐贈了 1600 瓶獲獎無數的茶姬醬油作為聯名商品，感謝有像豆油伯一樣堅持做好事的企業，陪著快樂襪一路走到如今，並且成為合作夥伴，一起發揮社會影響力！

5 年來快樂襪已經提供了 37 位心智障礙者獲得工作機會，織造了 31 萬雙快樂襪，回收再利用 62 萬瓶寶特瓶，減少了 40 公噸的碳排，陳怡君很感謝快樂襪的所有企業合作夥伴，願意持續支持善的循環；她並呼籲大眾共襄盛舉支持公益，發揮社會影響力！

瑪利亞執行長陳怡君表示，感謝有像豆油伯一樣堅持做好事的企業，陪著快樂襪一路走到如今，並且成為合作夥伴，一起發揮社會影響力。（圖/記者廖妙茜拍攝）

從模糊的視界畫出繽紛人生

翊杰為中度智能障礙青年，嚴重弱視讓他總是瞇著眼看世界，加上缺乏口語能力，只能以手勢溝通。過去的他常因無法表達而缺乏自信，但自從進入瑪利亞愛心家園後，生命有了轉變：在園藝組接受技能訓練之餘，翊杰最熱愛的就是畫畫，色彩成為他的語言，透過畫筆，他能自由表達內心世界。瑪利亞的繪畫課讓他找到自信，他的畫色彩明亮、線條奔放，充滿生命力與想像力。

長期與瑪利亞合作「藝術陪伴」的藝術家賴冠仲老師，此次再度帶領包括翊杰在內的六位瑪利亞青年共同創作聯名禮盒主視覺。賴冠仲以「潑灑色彩、擠壓顏料、線條自由勾勒」等方式，讓青年們用直覺與情感創作。在他的引導下，翊杰以「在笑聲與幸福的圍繞中，小馬陪你勇敢向前跑！」為靈感，創作出象徵希望與勇氣的《團圓》，作品充滿動感與童趣，展現他開朗活潑的個性，也成為此次聯名禮盒的視覺主角，意義非凡。