共創幸福職場典範 國泰金打造「國泰共融小鎮」獲友善家庭職場獎

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

國泰金控以「國泰共融小鎮」為核心，持續關注職場共融、家庭照護、健康關懷、職涯發展等多元面向，打造尊重差異、友善包容，並能協助同仁兼顧職涯與家庭的職場環境，今(16)日獲「2025親子天下友善家庭職場獎」肯定，獲得大型企業/金融業組「友善家庭職場獎」，呈現以人為本、致力深耕永續，共創幸福職場的新典範。

國泰金控表示，近期在永續與人才發展領域屢獲肯定，11月甫奪下「天下永續公民獎」金融組第一，並獲「天下人才永續獎」第二名，展現深耕「氣候、健康、培力」三大永續主軸的卓越成果。此次再獲頒「友善家庭職場獎」，彰顯控落實全人關懷與多元包容，包括持續聆聽員工聲音，透過定期調查、多元溝通管道以及追蹤關鍵指標，營造公平與尊重的職場環境，2024年員工投入度調查中，整體滿意度更創下近5年最高。

家庭照護方面，國泰金控推出「減速不脫隊」專案，協助同仁與主管協商，調整工作模式，為自己的職涯「彈性配速」，讓職涯與家庭不再須要二選一，並整合集團資源提供多元支持，包含國泰世華銀行再台北市設有23間經衛生局優良認證的哺乳空間；集團於北中南各地區積極舉辦親子活動，比如寶寶爬行比賽、環境教育課程等；更舉辦「嬰兒期寶寶常見睡眠問題與排解」、「家長必修的創新教養思維」等講座，給予各階段父母最適切的支持。

重視同仁身心健康，國泰金控舉辦「大腹翁小腹婆」減重比賽、「步步攻億走」健走活動、「Cathay Run」路跑活動等，鼓勵同仁投入運動強健體魄，並組隊共創成果；心理健康層面，除了提供員工協助方案(EAP)專業諮詢外，更推出「解憂聊天室Podcast」，定期在內部平台上架，接受同仁匿名投稿，傾訴生活及工作上的不安與煩惱，由專業心理師及領域專家回饋建議，上線迄今收聽人次已破千人。

國泰金控分享，面對數位轉型浪潮，不僅提供同仁多元的學習資源，並導入「個人發展計畫報告」，結合與主管深度對談、360 度能力回饋機制以及性格測評，協助同仁精準定位職涯方向。展望未來，國泰共融小鎮將持續在「Place for all」的核心理念下，透過制度設計與資源佈建，打造多元包容、具心理安全感的職場環境，讓同仁為個人、家庭、企業與社會創造價值，落實「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神。

