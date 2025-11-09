共創歷史新頁！林佳龍透露：當蕭美琴站上歐洲議會講台「很多人都哭了」...喊話「台歐持續拓展更多合作與交流」：讓台灣在國際舞台更自信前行

副總統蕭美琴昨（8日）在外交部長林佳龍陪同下，現身歐洲議會，並以台灣副總統身分於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。對此，林佳龍今（9日）表示，「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀」。他也透露，當蕭美琴站上歐洲議會的講台上，「很多人都哭了」。

林佳龍今日於臉書以「台歐共創歷史新頁！蕭副總統受邀親赴歐洲議會發表IPAC演說」為題發文表示，很榮幸陪同蕭美琴出訪歐洲，「蕭副總統此行是在總統賴清德指派下，應邀出席『對中政策跨國議會聯盟』（IPAC）在歐洲議會舉辦的年會，並發表演說」。

林佳龍指出，「此行象徵台灣外交邁出歷史性的一步」。他說，我國副元首首度訪問非邦交國並進入歐洲議會發表演說，「也顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段」。

林佳龍續指，蕭美琴應IPAC歐洲議會共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）及愷達（Bernard Guetta）之邀，以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，「強調台灣身處民主前線，是全球先進科技製造與民主供應鏈的關鍵角色，也是負責任的國際夥伴」。

林佳龍提到，蕭美琴特別感謝IPAC及各國議員長期堅定支持台灣，「並期盼未來能在貿易、科技及全社會韌性等領域持續深化與IPAC夥伴的交流合作，共同為一個更加民主、和平、穩定且安全的世界努力」。

林佳龍表示，自上任外長以來，他已四度訪問歐洲，今年9月更於短時間內折返的方式兩度率團訪歐，「我相信這些密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次副總統訪歐奠定良好基礎」。

林佳龍指出，近年來，台歐在半導體、晶片設計、人工智慧、人才培育與文化交流等面向合作成果豐碩。他說，在賴清德提出的「價值外交」願景下，外交部積極推動「總合外交」與「三鏈戰略」，透過榮邦計劃，讓台歐關係在共同價值基礎上不斷深化合作，成為互相增強的「加值外交」。

林佳龍說，由於這次出訪任務高度機敏，「為避免中國掌握情資或施壓干擾，全程在高度保密下籌辦」。林佳龍表示，「我要特別感謝賴總統全力支持和充分授權，在籌備期間多次指示任務方向並親自主持行前會議；也要感謝歐洲友好議員們的善意，以及外交部次長吳志中、歐洲司與駐歐盟兼駐比利時代表處團隊以及駐英國和駐德國代表處的通力合作，正因大家同心協力、將士用命、全力以赴，才讓這次任務圓滿成功」。

最後，林佳龍說，「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀」。他透露，「當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了」。林佳龍表示，相信在這段時間的努力與突破所建立的新模式之上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能性，「讓民主夥伴關係更穩固、讓台灣在國際舞台上更自信前行」。

（圖片來源：林佳龍臉書）

