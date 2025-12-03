共創母嬰友善環境 19院所獲獎展現溫暖創新照護

國民健康署攜手全臺139家母嬰親善醫院，推動支持哺乳的友善環境，今天（3日）舉辦「114年母嬰親善醫療院所績優成果發表會」，表揚19家績優院所，肯定其努力成果。國健署打造友善、支持的嬰兒餵養環境，同時重視媽媽自主選擇，讓每位媽媽安心選擇最適合的方式，展現真正母嬰友善。

國健署表示，本次評選由專家學者綜合審查各院所母嬰親善政策推動成效、跨團隊合作、創新策略及照護品質，共有19家醫院獲獎，國民健康署署長沈靜芬表示，尊重媽媽哺乳意願，並依個別需要提供衛教、陪伴與支持，是營造母乳哺育支持環境不可或缺的一環，透過母嬰親善院所提供的專業協助與關懷，更能幫助媽媽們瞭解哺餵技巧與建立信心。

署長沈靜芬表示，母乳哺育真的不是一件容易的事，但在座的醫療夥伴陪伴這些媽媽們這幾十年來的努力跟辛苦的付出，給予非常高的肯定，自己也感謝大家在第一線醫療的付出，母乳哺育不是每個母親都可以這麼順利，一開始都是心酸血淚史，包含脹奶、塞奶、乳腺炎等，因此如何在第一線給予他們支持與鼓勵，並給予媽媽們必要的技術支援，還有心理支持就非常的重要。

根據世界衛生組織資料顯示，母乳是嬰兒理想的營養來源，因為母乳中富含的抗體，也有助於提升免疫力、預防多種常見兒童疾病，尤其在嬰兒出生後最初幾個月哺餵母乳，對嬰兒的身體健康至關重要。每位媽媽都有屬於自己的育兒節奏與選擇，除了醫療院所能提供母乳哺餵相關諮詢外，各地方政府衛生局及婦幼發展局持續辦理母乳支持團體活動，國民健康署也會提供多元諮詢管道。