共創竹縣新未來 「竹光寶盒城市共創靈感庫」獲獎團隊出爐





新竹縣政府教育局辦理「114年全國青年公民提案競賽－竹光寶盒｜城市共創靈感庫活動」，16日辦理決選發表，12組入選團隊於現場發表創意構想與實踐計畫，最終由【風城智遊】團隊、【竹青AI特攻隊 】團隊獲得「城市共創優秀獎」及【新竹「封」垃圾 救「河川」】團隊、【她的所在】團隊、【安娜牧羊人行銷有限公司】團隊獲得「城市共創佳作獎」，獲得高達新臺幣21萬的總獎金。

「114年全國青年公民提案競賽－竹光寶盒｜城市共創靈感庫」以「青年公共參與培力」與「審議式民主實踐」為雙主軸，邀請青年以行動提案描繪未來城市的藍圖。本次競賽自開放徵件以來，吸引全國共23組青年團隊踴躍報名，提案主題橫跨「環境永續／自然生態」、「社會公益／社福文教」及「都市發展／就業經濟」三大領域，展現青年多元思考與創新能量。經過初選、公共討論、業師輔導和局處交流，最終共有12組團隊脫穎而出，晉級決選舞台。

本次決選的專業評審陣容包含：新竹縣政府教育局林益洲副局長、知名主持人吳鳳、公共事務專家許耿銘教授、東海大學生命科學系卓逸民教授、互動治理工作者呂家華老師，以及國立陽明交通大學運輸與物流管理系榮譽退休張新立教授等六位專家學者，共同以專業、公正、多元的觀點進行評選，見證青年提案的創意與行動力。

