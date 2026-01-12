共創美善社會 師道傳承守護慧命

上人行腳彰化，今天下午，雲嘉地區3千多名志工，齊聚彰化靜思堂、參加歲末祝福。這次有110多名新發意菩薩，受證慈誠和委員，其中很多在教育界服務多年的老師，她們將投身於教育志工的慧命成長，融入了校園的靜思語教學，不但豐富自己生命，也改變無數孩子的未來。上人勉勵志工，用愛與善、共創美善社會。

慈濟志工 吳惠美：「 剛剛那個活動，你有什麼樣的體會，來 請姊姊先說。」

56歲的吳惠美，總是溫柔和藹地對待孩子，在嘉義市蘭潭國小任教32年的她，在接觸靜思語前，曾經用嚴厲方式、管教學生。 慈濟志工 吳惠美：「 我自己把慈濟的人文精神，內化成自己(養分)，然後我在帶班(教導)過程，真的就是可以像之前，看到的慈濟老師，那樣的幸福快樂，我是一個快樂的老師，我的學生是幸福的孩子。」

將靜思語的美與善，融入生活教育，吳惠美改變了無數學生。當她受證委員這刻，自己的生命，更加寬廣了。雲嘉地區這場歲末祝福，3千多名志工、齊聚彰化靜思堂，其中110多名新發意菩薩，受證慈誠和委員。55歲的陳夢琪，擔任14年的大愛媽媽，她的2個女兒，都曾經是親子成長班的孩子，全家人在上人的智慧法語中，激盪出愛的火花。 慈濟志工 陳夢琪：「 我有一個孩子，是學習方面比較緩慢，我會知道用上人的法語，我不再用自己的節奏，去帶我自己的孩子，相對在兒(童成長)班來講，有很多比較與眾不同的孩子，我也會學習用不一樣的眼光，然後帶(教導)他們。」

「 不忍孩子們無法上學，志工謝坤容往返美墨，只盼能讓輟學和文盲的孩子，早日脫離教育沙漠。」

教育能夠翻轉人生，慈濟在墨西哥、設立學校，幫助當地貧苦孩子。 證嚴上人開示：「 這樣的師徒情 是那麼地深，這就是生生世世的約定，相約 就是這樣，總而言之 人生無常，好好把握人與人之間的因緣。」

善與愛，才是每個家庭、真正的傳家寶。上人勉勵大家:將慈濟的大愛精神、代代相傳。

