共創觀光商機 日本鹿兒島指宿市長訪問宜蘭市公所

▲宜蘭市長陳美玲親自迎接日本鹿兒島指宿市訪問團前來。

【記者 林明益／宜蘭 報導】日本鹿兒島指宿市長打越明司及鹿兒島指宿市觀光協會，10月30日組團參訪宜蘭市進行雙邊交流，延續兩市之間長年以來的情誼。宜蘭市長陳美玲透過本次再續前緣的交流機會，行銷宜蘭市內的觀光、文化及特產，歡迎日本民眾來探訪美麗的宜蘭市，盼能促進宜蘭各產業的發展。

指宿市參訪團此行由首度到訪宜蘭的該市市長打越明司（UCHIKOSHI AKASHI）率團，與回訪宜蘭的該市觀光協會會長中村勝信(NAKAMURA KATSUNOBU)等人一同訪台。首站與同樣以溫泉著稱的礁溪鄉交流雙方的溫泉觀光產業，接著在礁溪鄉湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會榮譽理事長蕭錫鑫陪同下，抵達宜蘭市公所進行交流。

▲陳美玲市長與日本鹿兒島指宿市長打越明司(右)及觀光協會會長中村勝信(左)在公所留影。

指宿位於鹿兒島薩摩半島最南端，有豐富的溫泉，出生在鹿兒島的維新三傑之一西鄉隆盛，曾在當地隱秘而舒適的鰻溫泉療養。其兒子西鄉菊次郎也在鹿兒島誕生，擔任日治時期首任宜蘭廳長期間籌建宜蘭市境內的設治紀念館等，構築日本鹿兒島與宜蘭間深遠的淵源。指宿市是日本油菜花最早開花的景點之一，每年約在12月下旬至2月上旬，黃澄澄的花海點綴於田野間。每年約在1月舉辦的指宿油菜花馬拉松，賽道沿途經過盛開的油菜花田，是結合馬拉松和賞花的當地特色活動。

▲陳美玲市長與來訪的日本鹿兒島友人交換禮物留影。

宜蘭市長陳美玲表示，宜蘭市是一個富有藝術氣息並富有歷史文化的城市，許多日本人來宜蘭市探詢日治時期保留下來的文化史蹟。除了日治歷史古蹟外，宜蘭也有許多台灣的歷史建築及宜人的美景。藉由與觀光為主力的指宿市互動，在積極推動許多宜蘭在地的建設外，透過國際交流的曝光，讓更多人認識宜蘭市這座美麗宜人的城市。(照片記者林明益翻攝)