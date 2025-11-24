共匪市長和法西斯總統大和解？美媒：各取所需

美國總統川普與紐約市準市長佐赫蘭．曼達尼（Zohran Mamdani）11月21日在白宮舉行一場備受矚目的雙邊會談，兩人會後並肩走出橢圓形辦公室，笑容滿面、握手合影，場面出乎外界預料地和諧。然而，曼達尼在隔天接受美國NBC《會見新聞界》（Meet the Press）專訪時，對於過去多次公開稱川普是「法西斯主義者」與「獨裁者」的言論，依然毫無退讓。



這位剛在11月5日紐約市長選舉以民主社會主義者身分勝出的曼達尼，過去與川普互有激烈交鋒。川普曾在選後於自家社群平台Truth Social痛批曼達尼是「100%的共產主義瘋子」，曼達尼則多次在公開場合指控川普「正在摧毀美國民主」。正因如此，兩人稱「最左派紐約市長」的曼達尼獲邀進入白宮，本身就讓美國政壇議論紛紛。

曼達尼：走進白宮不是為了「爭一口氣」



根據白宮與曼達尼辦公室發布的會談摘要，雙方在橢圓形辦公室閉門談話約45分鐘，主要聚焦在「生活成本」（affordability）與聯邦資金支持紐約基礎建設等議題。會談結束後，川普親自陪同曼達尼走到白宮西翼大廳接受媒體聯訪，期間多次主動替曼達尼緩頰。

當有記者當場追問曼達尼：「你之前說川普是法西斯主義者，這個說法你還堅持嗎？」川普還沒等曼達尼開口就搶先插話：「沒關係，他就說『是』就好，這樣最簡單！我真的不介意。」語畢還拍了拍曼達尼的肩膀，現場氣氛一度輕鬆。

曼達尼22日接受《會見新聞界》主持人克莉絲汀．威爾克（Kristen Welker）專訪時，被再次追問同一問題。他明確表示：「我以前說過的話，今天還是同樣的看法，一點都沒有改變。」他強調，自己走進白宮不是為了「爭一口氣」或「表態」，而是為了替500多萬紐約市民爭取實質利益。

「政治上很重要的一點，就是我們不逃避彼此的差異，但也要清楚知道是什麼讓我們願意坐上同一張桌子。」曼達尼說。

美媒：雙方各取所需



白宮國家經濟委員會（National Economic Council）主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett）23日上CNN《國情咨文》（State of the Union）節目時，也對這場會面做出正面評價。他表示：「總統願意跟任何真心關心美國人民未來的人合作。我們在某些政策上確實有分歧，但讓每個人的生活過得更好，這是民主黨跟共和黨很多人都認同的目標。」

這場跨越意識形態的會面，被美國媒體普遍解讀為雙方各取所需的政治操作：曼達尼成功取得與總統單獨會談的難得機會，向選民展現「能跟華府要到資源」；川普則藉機強調自己關注選民最在意的「生活負擔能力」議題，試圖拉攏中間選民與城市票倉。

截至目前，白宮與曼達尼辦公室均未公布後續具體合作項目，但雙方都表示「保持溝通管道暢通」。



