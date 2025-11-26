共同嚇阻中國威脅 AIT稱許台灣為夥伴

AIT處長谷立言。(AIT)

總統賴清德宣布未來八年將編列新台幣 1 兆 2,500 億元國防特別預算後，美國在台協會（AIT）處長谷立言今（26）日表示歡迎，強調台灣加入歐洲、日本、韓國等夥伴行列，投入關鍵國防投資，對嚇阻威脅全球和平與繁榮的挑戰「不可或缺」。





谷立言指出，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的不對稱戰力，這與《台灣關係法》與歷屆美國政府對台安全承諾一致。他也對特別預算獲得台灣各黨派支持表示肯定，並呼籲台灣政黨在國防議題上尋求共同立場。

他表示，不論優先關注民主與市場經濟、防止衝突、促進兩岸對話或維持國際支持，「提升台灣的防衛能力都是共同前提」。谷立言強調，確保兩岸分歧在無脅迫下以和平方式解決，是全球共同利益，而台灣此項國防投資是強化嚇阻、維持台海和平的重要一步。