共同守護和平！ 宴請美日台兵推代表團 林佳龍批中共「跨境鎮壓」對台威脅

外交部長林佳龍（右）2025.11.14致贈禮品予來台參加美日台三方兵棋推演的訪團團長、日本「笹川平和財團」常務理事兼原信克（Nobukatsu Kanehara，左）。外交部



遠景基金會舉辦美日台三方兵棋推演於今天（11/14）圓滿閉幕，外交部晚間發布指出，外交部長林佳龍昨天（11/14）晚款宴日本智庫「笹川平和財團」及美國智庫「印太安全研究所」訪團成員，包括笹川平和財團常務理事兼原信克及印太安全研究所主席薛瑞福等人，林佳龍向訪團指出，當前國際局勢嚴峻，特別是中國對台灣在外交、經濟及軍事各方面的壓迫不斷升級。日前立委沈伯洋遭中國以所謂「從事分裂活動」立案偵查，顯示中國正利用跨境鎮壓手段對台灣威脅施壓。對此，台灣將繼續與民主夥伴齊力堅定捍衛民主與自由。

廣告 廣告

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍昨天（11/14）晚間以款宴日本智庫「笹川平和財團」（Sasakawa Peace Foundation）及美國智庫「印太安全研究所」（The Institute for Indo-Pacific Security）訪團乙行共12人，成員包括笹川平和財團常務理事兼原信克（Nobukatsu Kanehara）及印太安全研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）等。

外交部長林佳龍（中）2025.11.14宴請來台參加「美日台三方兵推」的日本智庫「笹川平和財團」及美國智庫「印太安全研究所」訪團成員，包括笹川平和財團常務理事兼原信克及印太安全研究所主席薛瑞福等人。外交部

遠景基金會董事長陳唐山、執行長賴怡忠，以及國安會副秘書長林飛帆應邀出席晚宴，與訪團就台海及區域安全議題交換意見。

林佳龍致詞感謝笹川平和財團及印太安全研究所多年來對台灣的支持與貢獻，盼藉晚宴機會與訪團就共同關切的區域安全等議題交換意見。林佳龍強調，台灣在國際上扮演守護和平、民主與自由的重要角色，並致力在區域內促進穩定與共同發展，也樂願肩負此責任，持續在國際上發揮關鍵角色。

外交部長林佳龍（中）2025.11.14宴請來台參加「美日台三方兵推」的日本智庫「笹川平和財團」及美國智庫「印太安全研究所」訪團成員12人，包括笹川平和財團常務理事兼原信克及印太安全研究所主席薛瑞福等後全體合影。外交部

林佳龍指出，當前國際局勢嚴峻，特別是中國對台灣在外交、經濟及軍事各方面的壓迫不斷升級。日前我國立法委員沈伯洋遭中國公安部門以所謂「從事分裂活動」立案偵查，顯示中國正利用跨境鎮壓手段對台灣進行威脅與施壓。對此，台灣將繼續與民主夥伴齊力堅定捍衛民主與自由。

外交部指出，外交部在「總合外交」下，持續與理念相近的民主夥伴合作，共同守護區域安全及全球供應鏈的穩定。特別是台美及台日近年來在政治、經濟、科技與文化等領域的合作越趨緊密，對於維護台海及區域的和平穩定具有重要意義。

更多太報報導

共機26架伴共艦侵擾台海 國防部批：假借「聯合戰備警巡」之名擾台

美日台智庫辦三方兵推應對中共「以演轉戰」 薛瑞福：攻台未必有日期

【太說軍武】台版「戰斧」有多威？射程1200公里直搗中國內陸 軍事專家這樣說